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Mail.ru Group запустила конкурента AliExpress
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Mail.ru Group запустила конкурента AliExpress
Технологии и медиа, 17:14
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Mail.ru Group запустила конкурента AliExpress
Mail.Ru Group начала тестировать собственный маркетплейс Pandao, предлагающий доставку товаров напрямую от китайских поставщиков. Сегмент привлекает инвесторов высокими темпами роста трансграничной торговли и низкой конкуренцией

В сентябре в России появилась новая площадка, торгующая товарами китайских производителей и поставщиков. Маркетплейс работает под брендом Pandao и расположен на сайтах pandao.ru и panda.store. В разделе «О нас» магазина говорится, что «сервис Pandao.ru предоставлен ООО «Мэйл.Ру», и указаны реквизиты юридического лица, входящего в Mail.Ru Group, а также адрес штаб-квартиры интернет-холдинга в Москве. По данным сервиса регистрации доменов Ru-Center, домен pandao.ru со 2 сентября перешел от частного лица во владение Mail.Ru LLC.

На сайте представлено более 170 тыс. товаров из разных категорий: мужская и женская одежда и обувь, электроника, комплектующие для автомобилей, косметика, канцелярские принадлежности и др. Среди продавцов указаны оптовые поставщики из Китая — магазины TomTop, Chinabrends, Elenxs. Оплата товаров осуществляется с помощью банковских карт Visa и MasterCard и сервисов Apple Pay и Android Pay, доставка — «Почтой России».

Мобильные приложения Pandao для операционных систем Android и iOS уже появились в Google Play и App Store. По данным сервиса App Annie, на 12 октября приложение Pandao находится на 77-м месте в общем рейтинге приложений российского App Store и на 9-м месте в категории «Покупки». В топе приложений Google Play Pandao занимает 43-е место, а в категории «Покупки» — 8-е место. Компания уже начала маркетинговые акции: в описании приложения в App Store говорится, что покупателям начисляют бонусные баллы за заказы, отзывы, рассказы о сервисе в соцсетях. В описании сервиса на его официальных страницах в соцсетях отмечается, что его преимуществом являются «низкие цены, хороший перевод и качественные фотографии».

Директор по стратегическим коммуникациям Mail.ru Group Георгий Лобушкин от комментариев отказался.

Наплыв посылок

Маркетплейс — это агрегатор предложений разных продавцов. Самым популярным маркетплейсом в России сейчас является AliExpress, запущенный китайским холдингом Alibaba Group в 2010 году. По данным Mediascope, он находится на 8-м месте среди самых посещаемых сайтов в России, его ежемесячная аудитория составляет 22,5 млн человек. Второй самой популярной площадкой с китайскими товарами в России является JD.com, которая вышла на российский рынок в 2015 году. В отличие от AliExpress, JD.com — не маркетплейс, а классический интернет-магазин с собственным складом и товарными запасами.

Объем всего рынка трансграничной торговли в России в 2017 году увеличится на 40% и составит примерно 420 млрд руб., количество почтовых отправлений — около 400 млн, прогнозирует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Россияне все чаще заказывают товары за рубежом — объем иностранных заказов за первое полугодие 2017 года увеличился на 49%, интернет-покупок на внутреннем рынке — 8%. При этом 90% всех товарных отправлений из-за рубежа приходится на посылки из Китая, большинство из них — на AliExpress.

Желая развить успех на российском рынке, Alibaba Group в 2016 году открыла на AliExpress​ маркетплейс «Молл» с российскими товарами, а в 2017 году запустила в России собственный платежный сервис Alipay и новую площадку Tmall. В отличие от AliExpress, Tmall предлагает товары среднего и высокого ценового сегмента, в том числе люксовые.

В России также есть ряд маркетплейсов, не делающих ставку на сотрудничество именно с китайскими поставщиками. С 2010 года работает «Яндекс.Маркет», свой маркетплейс по адресу Goods.ru запустил продавец электроники «М.Видео», похожий сервис под названием «Почтамаркет» есть у «Почты России».

Перспективы рынка маркетплейсов уже оценил Сбербанк, который в августе подписал с «Яндексом» соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», в которое должен будет инвестировать 30 млрд руб.

Представитель AliExpress Антон Пантелеев от комментариев о Pandao отказался.

Подвинуть AliExpress

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отмечает, что в 2015 году в Китае работали 11 тыс. маркетплейсов. «У нас в стране, чтобы посчитать маркетплейсы, хватит пальцев одной руки. У Mail.Ru Group богатые внутренние возможности, много дешевого трафика, поэтому хочется пожелать сервису всего самого лучшего. Нам нужна конкуренция, нужны новые игроки, чтобы работать над вовлеченностью покупателя в онлайн. Китайские поставщики не глупые, они не будут сотрудничать только с AliExpress, им нужны разные каналы дистрибуции», — говорит Иванов.

«Товары из Китая пользуются большим спросом, не зря же отечественные ретейлеры постоянно называют AliExpress угрозой своему бизнесу, поэтому мотивация Mail.Ru Group понятна — занять часть активно растущего рынка. Кроме того, если они интегрируют этот сервис в свои соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», то получал большую пользовательскую базу и смогут немного потеснить AliExpress», — говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

Помешать реализации этих планов может намерение властей снизить порог беспошлинного ввоза товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах, с нынешних €1000 до €20. Об этом предложении стало известно в конце сентября из пояснительной записки к проекту бюджета на 2018–2020 годы​. За счет этого правительство намерено резко повысить доходы бюджета от обложения таможенными пошлинами товаров, ввозимых физлицами для личного пользования: оно надеется собрать дополнительно 30 млрд руб. в 2018 году и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 годах. По мнению Александра Иванова, само предложение вряд ли будет принято. «Расходы на реализацию этой идеи, а именно на работу таможни, потребуются огромные, и выгода от этого будет значительно меньше, чем планируют чиновники», — говорит Иванов.​

Автор: Мария Коломыченко.
При участии: Анастасия Демидова.
Теги: интернет-магазины , AliExpress , «Яндекс.Маркет» , Mail.Ru Group
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