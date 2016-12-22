Ведущий Андрей Малахов основал собственную телекомпанию

Андрей Малахов стал совладельцем новой телекомпании «ТВ Хит». Компания займется производством фильмов и программ для телевидения

Андрей Малахов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Телеведущий Андрей Малахов основал телекоманию «ТВ Хит», которая займется производством контента для ТВ. Об этом сообщает журнал StarHit, главным редактором которого является Малахов.

Малахов станет генеральным продюсером созданной компании, а генеральным директором — исполнительный продюсер «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александра Новикова.

Согласно данным СПАРК, ООО «ТВ Хит» было зарегистрировано 27 сентября 2017 года. Доля Малахова в уставном капитале компании составляет 50%, другие 50% принадлежат президенту «Трансконтинентальной МедиаКомпании» (ТМК) Александру Митрошенкову. ТМК Митрошенкова на данный момент является одним из крупнейших производителей контента для телевидения. Компания производит такие программы, как «Пока все дома», «60 минут», «Спокойной ночи, малыши!», «Деловое утро НТВ», «Андрей Малахов. Прямой эфир» и другие.

В качестве основного вида деятельности «ТВ Хит» в данных СПАРК указаны производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Малахов в августе объявил о своем уходе с «Первого канала», где он вел программу «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на «Россию 1», где ведет ток-шоу «Прямой эфир». Ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» вместо Малахова теперь ведет Дмитрий Борисов, а «Сегодня вечером» — Юлия Меньшова и Максим Галкин.

На этой неделе стало известно, что Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Общий призовой фонд шоу может доходить до 60 млн руб.