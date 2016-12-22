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Bloomberg рассказал об атаках хакеров из КНДР на биржи криптовалют
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Bloomberg рассказал об атаках хакеров из КНДР на биржи криптовалют
Технологии и медиа, 11:28
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Bloomberg рассказал об атаках хакеров из КНДР на биржи криптовалют
Северокорейские хакеры атакуют южнокорейские биржи криптовалют, сообщают исследователи из фирмы FireEye. Ким Чен Ын может быть заинтересован в криптовалютах как способе обхода санкций ООН
Фото: By Helen H. Richardson / The Denver Post / Getty Images

Северная Корея, пишет Bloomberg, пытается заполучить биткоины и другие криптовалюты, которые могут быть использованы для избежания жестких ограничений, включая новые санкции со стороны ООН. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на фирму FireEye Inc., исследующую сферу кибербезопасности.

Хакеры Ким Чен Ына усиливают атаки на критовалютные биржи в Южной Корее и относящиеся к ним сайты. Они взломали англоязычный новостной сайт о биткоине и собрали выкупные платежи жертв вируса WannaCry, утверждает FireEye. Взлом сайта поможет хакерам определять тех, кто на него заходит.

В этом году FireEye подтвердила как минимум три атаки КНДР на южнокорейские биржи, одна из них — в мае — была успешной. Bloomberg, ссылаясь на местные СМИ, пишет, что в мае была взломана сеульская биржа Yapizon, которая потеряла при атаке более 3,8 тыс. биткоинов. В FireEye, впрочем, сообщили, что нет четких указаний на то, что во взломе участвовала КНДР.

Как отметил сотрудник FireEye Люк Макнамара, чем популярнее становятся криптовалюты, тем легче биржи криптовалют поразить хакерам. Атаки на биржи проводились с помощью фишинговых писем на электронную почту. Письма содержали документы, зараженные вирусом PEACHPIT. За атаками стояла группа хакеров TEMP.Hermit, утверждает FireEye, которая известна атакой на Samsung в прошлом году и, скорее всего, на киностудию Sony. ​

Как отмечает Bloomberg, криптовалюты могли заинтересовать Ким Чен Ына, так как они не регулируются и их использование может быть скрытным, что делает их удобными для финансирования проектов и отмывания денег. «Они, возможно, рассматривают это как дешевый способ добыть наличных денег», — отметил МакНамара.

​По данным Южной Кореи, в Северной Корее существует подчиненное Ким Чен Ыну подразделение военной разведки, в котором служат 6 тыс. офицеров, занимающихся военным шпионажем и киберпреступлениями.

Южная Корея могла стать направлением атак КНДР из-за популярности криптовалют в стране. В Сеуле находится крупнейшая биржа криптовалюты Bithumb. Она также подвергается кибератакам, в июне неизвестные хакеры украли информацию о клиентах биржи с компьютера одного из сотрудника.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: КНДР , криптовалюта
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