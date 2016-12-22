Новость о проекте NASA и супервулканах взбудоражила СМИ с лагом в 22 дня

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США рассказало об угрозе жизни на Земле и предложило способ избежать катастрофы. Материал об этом вышел на Би-би-си в середине августа

Вулкан Синабунг на острове Суматра (Фото: Sutanta Aditya / BarcroftMedia / ТАСС)

В NASA считают, что извержение супервулкана существенно опаснее для человечества, чем угроза падения астероида или кометы, говорилось в заметке, опубликованной газетой The Independent, которую в воскресенье, 10 сентября, пересказали многие российские СМИ.

​Издание в свою очередь ссылалось на серию материалов Би-би-си, последний из которых был опубликован еще 18 августа 2017 года.

В нем говорилось, что на нашей планете есть около 20 известных ученым супервулканов и по-настоящему катастрофические извержения случаются в среднем каждые 100 тысяч лет. Ученые предложили способ, как можно остудить такие вулканы.

«Когда ученые NASA стали исследовать проблему, они пришли к выводу, что самым простым и логичным было бы как-то остудить супервулкан. Огромная вулканическая кальдера — в данном случае Йеллоустонская — по сути представляет собой гигантский тепловой генератор, эквивалент шести промышленных электростанций. В настоящее время около 60-70% тепла Йеллоустона поднимается на поверхность и уходит в атмосферу с водой (она просачивается к магме через трещины)», — говорилось в статье Би-би-си.

По мнению ученых, если увеличить количество выходящей на поверхность тепловой энергии на 35%, то Йеллоустон «больше не будет представлять из себя опасность» и таким образом удастся охладить один супервулкан. ​

Ученые, как писало издание, предложили решение: пробурить глубокие, до 10 км, скважины и закачивать в них воду под высоким давлением. На поверхность эта вода вернется уже нагретой до 350 градусов Цельсия и ее можно будет использовать для производства электроэнергии. По предварительным расчетам, проект обойдется в $3,46 млрд, однако этот источник энергии сможет работать десятки тысяч лет, а стоимость электроэнергии составит около $0,10 за кВт/час.​

Причем подобные проекты можно осуществить и на других известных супервулканах, привело издание мнение специалиста NASA Брайана Уилкокcа.