RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере»

Ruptly TV удалило из YouTube ролик о нью-йоркском ресторане Lucyʼs Cantina Royale, в котором в день рождения Владимира Путина подавали «Путинбургер». История оказалась фейком, заметили блогеры. RT признал неточности в видео

Фото: Скриншот видео YouTube

Входящее в телеканал Russia Today (RT) агентство Ruptly удалило на своем канала в YouTube (Ruptly TV) видео сюжета о «Путинбургере», который в день рождения Владимира Путина подавали в нью-йоркском ресторане Lucyʼs Cantina Royale.

В ролике телеканала, опубликованном на канале в пятницу, 6 октября, официантка ресторана рассказала, что бургер с пятью котлетами подается с картошкой, соусом и салатом и весит 1952 грамма (Путин родился в 1952 году). По ее словам, в остальные дни этот бутерброд тоже подается, но его размер в шесть раз меньше. «Мы верим, что Владимир Владимирович выдающийся политик и историческая личность», — говорила официантка Тамара, пишет Guardian.

Агентство ТАСС со ссылкой на «одного из менеджеров ресторана Теда Брайена» сообщало, что «Путин — единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда». Материал широко разошелся в российских СМИ и был показан на федеральном телевидении. На Youtube канале «Россия 24» сюжет о видео доступен до сих пор.

Блогер Алексей Ковалев на сайте Лапшеснималочная обратил внимание на то, что все СМИ использовали только те кадры, которые есть в репортаже RT. Сохраненная версия ролика RT опубликована в Twitter Ковалева. По словам блогера, он позвонил в ресторан, где ему сказали, что «никакого «бургера в честь» Путина они не готовят, правда к ним вчера приходил некий телеканал снимать сюжет, но они к этому не имеют никакого отношения». По мнению Ковалева, сотрудники телеканала заказали бургер с пятью котлетами и сняли про него сюжет.

Впоследствии The Guardian связалась с представителем ресторана, которые сообщил, что «ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям «Путинбургер». Сотрудники заведения, участвовавшие в видео RT, были отстранены от работы.

На YouTube канале Ruptly TV видео было удалено, а затем появилось «исправление». «Этот репортаж был удален, так как выяснилось, что он не соответствовал редакционным стандартам RUPTLY», — отмечается в сообщении телеканала. Репортаж назвали активностью сотрудников, а не ресторана, «что, к сожалению, скомпрометировало достоверность видео». «Мы благодарны нашей аудитории за привлечение внимания к несоответствию в нашей истории», — заявили в Ruptly.