Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,61 58,13 EUR Нал. 68,80 68,21 USD Бирж. 58,33 +0,14 EUR Бирж. 68,53 +0,25 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4594,61 -3,11 ММВБ 2092,82 -0,05% РТС 1130,13 -0,37% Brent 55,51 -0,31% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7503,48 -0,26%
RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере»
Лента новостей
Путин сменил губернатора Омской области 14:51, Политика Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах 14:45, Финансы Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений 14:45, Общество Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы 14:44, Политика RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере» 14:44, Технологии и медиа Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ» 14:33, Технологии и медиа В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400 14:12, Политика Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве 14:11, Общество После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного 14:05, Общество «Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club 14:03, Технологии и медиа СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны» 14:00, Спорт В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников 13:58, Общество Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб. 13:54, Финансы АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России 13:54, Бизнес «Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд 13:54, Бизнес Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге 13:47, Политика Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме 13:42, Политика Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина 13:41, Общество Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов 13:30, Общество 10 секретных проектов АвтоВАЗа, которые не пошли в серию 13:14, Авто Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера 12:58, Технологии и медиа Как меняются алкогольные пристрастия россиян 12:55, Партнерский материал Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений 12:53, Экономика Пенсионер из Подольска облил фасад здания ФСБ на Лубянке красной краской 12:49, Общество Президент Киргизии отменил визит в Россию из-за боязни беспорядков 12:47, Политика Lamborghini выпустит первый в своей истории седан 12:39, Авто
RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере»
Технологии и медиа, 14:44
0
RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере»
Ruptly TV удалило из YouTube ролик о нью-йоркском ресторане Lucyʼs Cantina Royale, в котором в день рождения Владимира Путина подавали «Путинбургер». История оказалась фейком, заметили блогеры. RT признал неточности в видео
Фото: Скриншот видео YouTube

Входящее в телеканал Russia Today (RT) агентство Ruptly удалило на своем канала в YouTube (Ruptly TV) видео сюжета о «Путинбургере», который в день рождения Владимира Путина подавали в нью-йоркском ресторане Lucyʼs Cantina Royale.

В ролике телеканала, опубликованном на канале в пятницу, 6 октября, официантка ресторана рассказала, что бургер с пятью котлетами подается с картошкой, соусом и салатом и весит 1952 грамма (Путин родился в 1952 году). По ее словам, в остальные дни этот бутерброд тоже подается, но его размер в шесть раз меньше. «Мы верим, что Владимир Владимирович выдающийся политик и историческая личность», — говорила официантка Тамара, пишет Guardian.

Агентство ТАСС со ссылкой на «одного из менеджеров ресторана Теда Брайена» сообщало, что «Путин — единственный государственный лидер, день рождения которого отмечают в заведении подачей особого блюда». Материал широко разошелся в российских СМИ и был показан на федеральном телевидении. На Youtube канале «Россия 24» сюжет о видео доступен до сих пор.

Блогер Алексей Ковалев на сайте Лапшеснималочная обратил внимание на то, что все СМИ использовали только те кадры, которые есть в репортаже RT. Сохраненная версия ролика RT опубликована в Twitter Ковалева. По словам блогера, он позвонил в ресторан, где ему сказали, что «никакого «бургера в честь» Путина они не готовят, правда к ним вчера приходил некий телеканал снимать сюжет, но они к этому не имеют никакого отношения». По мнению Ковалева, сотрудники телеканала заказали бургер с пятью котлетами и сняли про него сюжет.

Впоследствии The Guardian связалась с представителем ресторана, которые сообщил, что «ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина и никогда не предлагал посетителям «Путинбургер». Сотрудники заведения, участвовавшие в видео RT, были отстранены от работы.

На YouTube канале Ruptly TV видео было удалено, а затем появилось «исправление». «Этот репортаж был удален, так как выяснилось, что он не соответствовал редакционным стандартам RUPTLY», — отмечается в сообщении телеканала. Репортаж назвали активностью сотрудников, а не ресторана, «что, к сожалению, скомпрометировало достоверность видео». «Мы благодарны нашей аудитории за привлечение внимания к несоответствию в нашей истории», — заявили в Ruptly.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: RT , «Путинбургер»
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Киев обвинил бывшего гражданского мужа Максаковой в убийстве Вороненкова Политика
Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку