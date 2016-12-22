На телеканале «Культура» прошли массовые увольнения

Сразу несколько сотрудников «Культуры» сообщили о массовых сокращениях на телеканале. В частности, об увольнении 200 человек Republic сообщили три сотрудника телеканала. Информацию о сокращениях подтвердил РБК и один из редакторов «Культуры».
«Сотрудников оповестили за 3 месяца, что 8 июня с ними закончится трудовой договор», — сказал собеседник РБК.
Один из собеседников Republic рассказал, что всего на «Культуре» работает около 800 человек. Другой уточнил, что под сокращение попали 40% коллектива (более 300 сотрудников).
Бывший продюсер канала, пожелавший остаться анонимным, уточнил изданию, что уволенные сотрудники получают все положенные выплаты. Одной из названных причин сокращения собеседник указывает «оптимизацию штата». Второй причиной, по его словам, стал переезд из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где не нашлось бы места для 800 сотрудников.
РБК направил запрос в ВГТРК. Накануне о сокращении 200 человек на «Культуре» на своей странице в Facebook написала сотрудник телеканала Наталья Репина.
«Прощай телеканал «Культура»! Good bye, Culture», – написал на своей странице в Facebook фотокорреспондент телеканал Вадим Шульц.
Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Телеканал был учрежден указом президента России в августе 1997 года. Свое вещание начал 1 ноября 1997 года.