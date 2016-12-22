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На телеканале «Культура» прошли массовые увольнения
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На телеканале «Культура» прошли массовые увольнения
Технологии и медиа, 20:28
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На телеканале «Культура» прошли массовые увольнения
Сотрудники телеканала «Культура» сообщают о массовых сокращениях. По их словам, с 8 июня уволены около 200 человек
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Сразу несколько сотрудников «Культуры» сообщили о массовых сокращениях на телеканале. В частности, об увольнении 200 человек Republic сообщили три сотрудника телеканала. Информацию о сокращениях подтвердил РБК и один из редакторов «Культуры».

«Сотрудников оповестили за 3 месяца, что 8 июня с ними закончится трудовой договор», — сказал собеседник РБК.

Один из собеседников Republic рассказал, что всего на «Культуре» работает около 800 человек. Другой уточнил, что под сокращение попали 40% коллектива (более 300 сотрудников).

Бывший продюсер канала, пожелавший остаться анонимным, уточнил изданию, что ​уволенные сотрудники получают все положенные выплаты. Одной из названных причин сокращения собеседник указывает «оптимизацию штата». Второй причиной, по его словам, стал переезд из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где не нашлось бы места для 800 сотрудников.

РБК направил запрос в ВГТРК. Накануне о сокращении 200 человек на «Культуре» на своей странице в Facebook написала сотрудник телеканала Наталья Репина. 

«Прощай телеканал «Культура»! Good bye, Culture», – написал на своей странице в Facebook фотокорреспондент телеканал Вадим Шульц. 

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Телеканал был учрежден указом президента России в августе 1997 года. Свое вещание начал 1 ноября 1997 года.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест, Илья Немченко
Теги: телевидение , сокращения , Культура
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