Структура «Ростеха» опровергла поставку в школы старых планшетов из США

«Внучка» «Ростеха», поставляющая в свердловские школы двухэкранные планшеты для исследования возможностей электронного образования, опровергла информацию, что под их видом раздают американские устройства 2012 года выпуска

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Генеральный директор «внучки» «Ростеха» — Национального центра электронного образования (НЦЭО) Константин Козлов заявил РБК, что информация, содержащаяся в статье znak.com, «не соответствует действительности». По данным издания, школьникам Свердловской области под видом двухэкранных планшетов российской разработки поставляют устройства, презентованные еще в 2012 году.

Znak.com обратился в одну из школ, получивших планшеты, и убедился, что на устройствах написано «enTourage eDGe». Производителем таких устройств была enTourage Systems, Inc. По данным Bloomberg, компания была зарегистрирована в 2008 году в США. Последнюю версию планшета-электронной книги enTourage Systems презентовала в 2012 году. На американском сервисе eBay это устройство можно приобрести за $30 (1,7 тыс. руб.), пишет znak.com.

Как ранее сообщал РБК, НЦЭО запустил пилотный проект по оснащению школ Свердловской области двухэкранными планшетами. В рамках программы компания раздаст школьникам 8 тыс. планшетов​, которые должны потенциально заменить все учебные пособия, в том числе тетради. Устройство выполнено в виде книги: один экран — обычный, другой — на электронных чернилах. Оба экрана сенсорные, то есть на них можно писать. Размер каждого экрана — 10 дюймов, устройство работает на операционной системе Android, его вес составляет 1,5 кг, но со временем должен стать меньше.

Изначально «Ростех» планировал, что производить двухэкранные планшеты будет Yota Devices (госкорпорации принадлежит 25,1% компании), самым известным продуктом которой является смартфон с двумя экранами YotaPhone. Но в итоге разработкой занималась «группа изобретателей, которая начала свою работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в России», говорил Константин Козлов. Интеллектуальные права на разработку принадлежат НЦЭО. Сборка осуществлялась на китайском заводе Foxconn. Стоимость устройства оценивается более чем в 30 тыс. руб., но в будущем не должна превышать 20 тыс. руб.

Как заявил Константин Козлов, их устройство не поступало в розничную продажу. «В основе планшета, участвующего в апробации, действительно лежит форм-фактор, права на использование которого были выкуплены у американского стартапа на рубеже 2010 года. Ключевые разработки и доработки устройства в дальнейшем были проведены российскими разработчиками и защищены как объекты интеллектуальной собственности в соответствии с российским законодательством. Софт планшета на 100% является собственной разработкой, хард и более чем на 60% отличается от приведенного в качестве примера в статье», — настаивает глава НЦЭО.

По его словам, устройства, произведенные на базе данного форм-фактора американской компанией в конце нулевых годов, «не имеют ничего общего с российской разработкой». В частности, у тех планшетов был резистивный экран (позволяет работать только одним пальцем), а у разработки НЦЭО он емкостный (позволяет работать несколькими пальцами). Устройство НЦЭО оснащено двумя камерами, тогда как у американского была одна. Кроме того, компания разработала вместо пластикового прорезиненный ударопрочный корпус: если устройство уронят, он не сломается. В российской модели был с нуля написан весь прикладной софт. «В устройстве применено более 10 патентов на технические решения, полученные российскими разработчиками, которые в настоящее время работают в НЦЭО», — заключил Константин Козлов.