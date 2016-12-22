Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,79 56,76 EUR Нал. 68,97 68,00 USD Бирж. 56,90 -0,45 EUR Бирж. 68,42 -0,00 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2010,17 -0,22% РТС 1110,73 +0,36% Brent 54,50 +0,61% DJIA 21784,78 -0,10% Nasdaq 6397,87 +0,07% FTSE 7396,98 +0,58%
WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone
Лента новостей
Венгрия назвала закон об образовании Украины противоречащим ценностям ЕС 01:25, Политика Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи 00:33, Политика Движущийся к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории мощности 00:19, Общество Юбилейный День города подорожал в Москве на 160 млн руб. 00:01, Политика Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве 00:00, Политика Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой 00:00, Экономика Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве 07 сен, 23:45, Общество Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов» 07 сен, 23:23, Политика Тест: какой вы руководитель 07 сен, 23:14, РБК и Билайн В отделку «собянинок» добавили плитку по «просьбе москвичей» 07 сен, 23:06, Общество На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов 07 сен, 22:50, Общество В департаменте труда Москвы ответили на обвинения в хищении 1 млрд руб. 07 сен, 22:42, Общество В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича» 07 сен, 22:22, Политика На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе 07 сен, 22:20, Общество Главный редактор Vanity Fair покинет журнал после 25 лет работы 07 сен, 22:16, Технологии и медиа Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма» 07 сен, 22:09, Общество На улице в центре Лондона произошел взрыв 07 сен, 22:05, Общество Брат экс-лидера «Наших» Якеменко заявил об участии в выборах президента 07 сен, 21:50, Политика Как найти общий язык с коллегами по работе 07 сен, 21:18, Партнерский материал Сын Трампа заявил о желании узнать о здоровье Клинтон от юриста из России 07 сен, 21:14, Политика Адвокат сообщил об отзыве иска Минкультуры по делу реставраторов 07 сен, 21:05, Политика Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ американскими вертолетами 07 сен, 21:04, Политика С российского олимпийского чемпиона сняли обвинения в допинге 07 сен, 21:00, Спорт В Крыму ответили на слова Порошенко о «неподъемном бремени» для России 07 сен, 20:50, Политика «Роснано» объяснило участие Чубайса в клипе Дмитрия Маликова 07 сен, 20:42, Бизнес Процент на старость: как люди разных поколений копят на пенсию 07 сен, 20:39, Деньги Микрофинансисты задумали сменить руководство одного из крупнейших союзов 07 сен, 20:36, Финансы СКР отчитался о возврате 5 млрд руб. неуплаченных на Кавказе налогов 07 сен, 20:27, Общество
WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone
Технологии и медиа, 01:43
0
WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone
Новый iPhone, презентация которого должна состояться 12 сентября, может оказаться в дефиците из-за проблем при производстве, узнала WSJ. По информации издания, из-за сбоев сборка новых смартфонов отстает от графика на месяц
Фото: Damir Sagolj / Reuters

Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone, презентация которых запланирована на следующей неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, летом при сборке новых iPhone возникли производственные сложности. В итоге график производства новых смартфонов сдвинулся на месяц.

Как отмечает газета, чтобы вернуться к первоначальному графику подрядчик Apple компания Foxconn Technology Group, которая собирает IPhone, вынуждена была нарастить производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу. Компания даже начала выплачивать бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых сотрудников. В июне на заводе Foxconn трудились около 250 тыс. человек, отмечает газета. 

Таким образом, объясняют источники, сбои в производственном процессе могут привести к дефициту в поставках новых iPhone и задержках при их доставке потребителям, которые, оформят заказ на новинку.

Apple и Foxconn отказались от комментариев, добавляет издание.

Презентация новых смартфонов от Apple, которые предположительно получат название iPhone 8, состоится 12 сентября
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Apple , iPhone
Главное
Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве Политика
Материалы по теме
Apple подтвердила дату презентации новых iPhone Технологии и медиа
Разработчик сообщил о наличии виртуальной кнопки «Домой» в iPhone 8 Технологии и медиа
«Ведомости» узнали о запуске в России программы обмена старых iPhone Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку