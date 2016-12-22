WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone

Новый iPhone, презентация которого должна состояться 12 сентября, может оказаться в дефиците из-за проблем при производстве, узнала WSJ. По информации издания, из-за сбоев сборка новых смартфонов отстает от графика на месяц

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Apple может столкнуться с дефицитом поставок новых iPhone, презентация которых запланирована на следующей неделе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников издания, летом при сборке новых iPhone возникли производственные сложности. В итоге график производства новых смартфонов сдвинулся на месяц.

Как отмечает газета, чтобы вернуться к первоначальному графику подрядчик Apple компания Foxconn Technology Group, которая собирает IPhone, вынуждена была нарастить производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу. Компания даже начала выплачивать бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых сотрудников. В июне на заводе Foxconn трудились около 250 тыс. человек, отмечает газета.

Таким образом, объясняют источники, сбои в производственном процессе могут привести к дефициту в поставках новых iPhone и задержках при их доставке потребителям, которые, оформят заказ на новинку.

Apple и Foxconn отказались от комментариев, добавляет издание.

Презентация новых смартфонов от Apple, которые предположительно получат название iPhone 8, состоится 12 сентября.

