Депутаты предложили отменить реестр блогеров

В Госдуму внесен законопроект об отмене реестра блогеров, созданного в 2014 году. «Учет» популярных в интернете авторов признан неэффективным

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Законопроект, предусматривающий в том числе отмену реестра блогеров, был внесен группой депутатов в нижнюю палату парламента. Авторы инициативы — представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко. Согласно пояснительной записке к законопроекту, авторы предлагают отменить «обнаруживающие свою неэффективность положения, регулирующие распространение блогерами общедоступной информации в сети Интернет».

Известный «закон о блогерах» (федеральный закон №97 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») был принят в 2014 году. Согласно документу, с 1 августа 2014 года все авторы интернет-ресурсов (сайтов, блогов и прочих платформ) с аудиторией более 3 тыс. пользователей в сутки обязаны регистрироваться в специальном реестре Роскомнадзора и выполнять ряд предписаний. В частности, блогер обязан указывать информацию о себе на своем ресурсе (фамилия и инициалы, адрес электронной почты), не допускать ее использования в преступных целях, публиковать только достоверную информацию, соблюдать законодательство об экстремизме, предвыборной агитации, не вмешиваться в частную жизнь и не порочить честь других граждан, хранить в течение шести месяцев информацию (в том числе данные подписчиков и комментаторов), а также предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Под действие закона попадают лишь общественно-политические блоги: специальным подзаконным актом Роскомнадзор освободил от обязанности соблюдать «закон о блогерах», которые пишут, например, о культуре, искусстве и технологиях.

В ходе рассмотрения законопроекта он неоднократно подвергался критике. В частности, уполномоченный по правам человека в России на тот момент Элла Памфилова отмечала, что из-за введения регулирования ​на владельцев сайтов и блогов возлагаются те же обязанности, что и на СМИ, но при этом права СМИ им не предоставляют.

В первые часы действия закона в Роскомнадзор от блогеров поступило около 60 заявок. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров зарегистрировался как блогер 1 августа 2014 года и внес в реестр свои аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram.​ По состоянию на 8 июня 2017 года в реестр внесено 2195 записей.

Блогер Илья Варламов считает, что отмена реестра блогеров «ни на что не повлияет», потому что «его не существует». «Реестр — совершенно глупая и абсурдная вещь, которая изначально была мертворожденной. Его не существует, он никак функционировать не может. Люди, которые несколько лет назад придумали закон, не компетентны в вопросах интернета, социальных сетей и сделали глупость, на которую потратили деньги», — сказал в разговоре с РБК Варламов.

Управляющий сообществом в «ВКонтакте» «Лентач» Марк Шейн назвал реестр блогеров неработающей инициативой, которая «в принципе никогда не применялась». «Реестр блогеров никогда не работал. Он был нужен для того, чтобы контролировать и привлекать к ответственности определенных людей и взять под контроль все независимые площадки. Судя по всему, власти это не надо больше», — сказал в разговоре с РБК Шейн.

Блогер Антон Носик заявил РБК, что реестр был утвержден людьми, которые начали пользоваться интернетом за неделю до утверждения соответствующего закона. «Когда принимается закон, обязывающий солнышко вставать на Западе и садиться на Востоке, то этот закон хорош тем, чтобы все над ним хорошо посмеялись, что и произошло с этим законом. В хронологическом порядке первым смеялся заместитель руководителя Роскомнадзора Максим Ксензов, который сказал, что глупости Роскомнадзор никогда не будет выполнять и никакого реестра он не будет создавать, поскольку этих сайтов с аудиторией более 3 тыс. человек — сотни миллионов», — отметил блогер. По словам Носика, у всего российского бюрократического аппарата нет такого ресурса, чтобы внести в реестр блогеров все страницы мирового интернета. «Ведь там же помимо всего прочего не говорится о том, что речь идет только о российском сегменте. Этот бредовый закон просто невозможно было исполнить, поэтому есть это требование или нет его, в жизни блогеров ничего не изменится», — констатировал он.

Блогер Рустем Адагамов также считает, что с ликвидацией реестра блогеров «ничего не изменится». «То, что его отменят, ни на что не повлияет. Я действительно есть в этом реестре, но от этого моя деятельность никак не поменялась. Роскомнадзор ко мне никогда не обращался и никак со мной не взаимодействовал», — пояснил РБК Адагамов.