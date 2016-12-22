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В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров
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В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров
Технологии и медиа, 14:34
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В Госдуму внесли законопроект о запрете анонимайзеров
В Госдуму представители трех фракций внесли законопроект, который запрещает использование технологий, которые позволяют обойти блокировку запрещенных интернет-сайтов
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Внесенный в нижнюю палату документ о запрете анонимайзеров (программ, позволяющих обходить заблокированные сайты) создан «в целях повышения эффективности ограничения доступа к информационным ресурсам, доступ к которым в России ограничен на законном основании», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторами законопроекта стали представитель «Единой России» Максим Кудрявцев, депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, а также коммунист Андрей Ещенко.

В документе отмечается, что если провайдеры в течение 30 дней самостоятельно не ограничат доступ к сайтам, которые позволяют обойти блокировку, этим займется федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций и информационных технологий.

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила, что законопроект о запрете анонимайзеров был разработан в Роскомнадзоре, а его инициатором стал Совет безопасности России. При этом источники издания указали, что техническую часть документа создавали юристы Медиа-коммуникационного союза. Их задачей было запретить доступ на сайты с пиратским контентом, на которые пользователи попадали с помощью специальных программ.

Тогда же генеральный директор анонимайзера HideMe.ru Маркус Саар рассказал «Ведомостям», что Роскомнадзор просил его компанию ограничить доступ к материалам, внесенным в список запрещенных.

В ноябре прошлого года Ампелонский рассказывал РБК, что популярные анонимайзеры Cameleo и Kproxy, заблокированные летом, были разблокированы после того, как самостоятельно закрыли доступ к запрещенным в России сайтам. По информации главы «Роскомсвободы» Артема Козлюка, угроза блокировки также заставила ограничить доступ к сайтам из реестра запрещенных анонимайзеров 2IP.ru.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Госдума , Роскомнадзор , анонимайзеры
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