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Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями
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Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями
Технологии и медиа, 12:24
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Порошенко пообещал усилить борьбу с российскими социальными сетями
Заблокированные несколько месяцев назад на Украине «Одноклассники» и «ВКонтакте» по-прежнему активно используются украинцами
Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко пообещал активизировать борьбу с российскими социальными сетями, доступ к которым украинский президент своим указом предписал заблокировать еще в мае 2017 года.

«Российские сети, к сожалению, были и остаются инструментами спецопераций российских спецслужб в необъявленной войне против Украины. Поэтому будем и дальше пристально следить и сокращать их присутствие», — пообещал Порошенко в ежегодном послании к парламенту страны.

Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»
Политика

Президент заверил депутатов, что предпринятые в предшествующие месяцы меры уже привели к тому, что «российские пропагандистские сайты выпали из десятки наиболее посещаемых веб-ресурсов Украины».

Порошенко также пообещал усилить контроль за поставляемыми на Украину книгами, посетовав на то, что в страну из России поступает «поток украинофобской писанины».

Указ, предписывающий украинским интернет-провайдерам на три года закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.ru и «Яндекса», а также к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», Порошенко подписал 16 мая 2017 года.

К этому моменту ежемесячная аудитория «Одноклассников» на Украине, по данным соцсети, составляла 9,5 млн человек, ежедневная — 5,4 млн человек. По данным аналитического агентства SimilarWeb, на Украину приходилось 17,6% от общего трафика «ВКонтакте».

Говоря о последствиях блокировок, аналитики отмечали, что посещаемость сайта vk.com с​ Украины в июне 2017 года по сравнению с апрелем сократилась в среднем на 61%, а главной страницы «Одноклассников» — на 64%. Однако, по мнению аналитиков, потери российских сайтов были в значительной мере компенсированы ростом посещаемости с использованием мобильных приложений и использования новых адресов, вроде yandex.fr, посещаемость которого с территории Украины после введения санкций выросла примерно в сто раз.

Посещаемость заблокированных на Украине российских социальных сетей и сайтов не уменьшилась, заявил в июне 2017 года РБК заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин. У «Одноклассников» этот показатель остался прежним, уверен он, и единственное изменение, которое можно заметить, — скачок числа IP-адресов из Нидерландов, так как именно эта страна по умолчанию устанавливается VPN-сервисами. По словам Волина, украинцы освоили VPN и не обращают внимание на блокировки.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Петр Порошенко
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