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Свободную операционную систему Fedora Linux запретили поставлять в Крым
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Свободную операционную систему Fedora Linux запретили поставлять в Крым
Технологии и медиа, 14:04
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Свободную операционную систему Fedora Linux запретили поставлять в Крым
Создатели одной из наиболее популярных операционных систем Fedora Linux запретили ее поставки в Крым. При этом Fedora Linux входит в категорию свободного ПО, которое должно беспрепятственно распространяться по всему миру
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Международное сообщество Fedora Project, которое занимается разработкой популярной открытой операционной системы Fedora Linux, 5 сентября обновило экспортное соглашение для пользователей. Согласно внесенным изменениям, сообщество наложило запрет на поставки данной операционной системы в Крым.

«Загружая программное обеспечение Fedora, вы подтверждаете, что понимаете следующее: программное обеспечение Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться Правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, попадающие под санкции США: на данный момент, Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины», — говорится в обновленном экспортном соглашении Fedora Project. В прошлый раз экспортное соглашение Fedora Project обновлялось в ноябре 2015 года и тогда не содержало запрета на поставку софта в Крым.

В мире существуют десятки версий операционных систем, основанных на Linux. Fedora появилась в ноябре 2003 года и является одним из наиболее популярных дистрибутивов Linux, наряду с Ubuntu, Debian, Knoppix, SUSE и др. Согласно статистике Fedora Project, только с его официального сайта операционная система была загружена почти 1,5 млн раз, какое количество пользователей передавали систему друг другу и число скачиваний из других источников, не известно. Создатель ядра Linux Линус Торвальдс в декабре 2014 года сообщал в своем аккаунте в Google+, что и сам пользуется Fedora.

Fedora представляет собой свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом, создаваемое сообществом Fedora Project, состоящим из разработчиков, системных администраторов, веб-дизайнеров и др. В теории, это означает, что любой человек может скачать с сайта Fedora Project операционную систему Fedora, использовать и модифицировать ее по своему усмотрению. Тем не менее, на свободное программного обеспечение и софт с открытым исходным кодом все же нередко распространяются действия так называемых «свободных» и «открытых» лицензий, которые позволяет устанавливать минимальные требования к пользователям софта.

Сообщество Fedora Project спонсируется компанией Red Hat, которая «инвестирует в инфраструктуру и ресурсы для поощрения сотрудничества и инкубации новых технологий, некоторые из них впоследствии могут быть интегрированы в продукты Red Hat», говорится на сайте Fedora Project. Red Hat — это американская компания, выпускающая коммерческие решения на основе Linux. Флагманский продукт компании — операционная система Red Hat Enterprise Linux для корпоративных пользователей.

В России есть ряд компаний, выпускающих собственные операционные системы, основанные Linux, для нужд госорганов и оборонных предприятий. Так, в реестре отечественного ПО, который ведет Минкомсвязь, есть дистрибутивы ОС Alt Linux и Astra Linux.

Автор: Мария Коломыченко.
Теги: операционные системы , иностранный софт , Linux , Санкции
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