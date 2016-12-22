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Дуров раскрыл детали попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству
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Дуров раскрыл детали попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству
Технологии и медиа, 01:56
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Дуров раскрыл детали попыток ФБР принудить Telegram к сотрудничеству
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как американские спецслужбы пытались склонить его к сотрудничеству. По его словам, агенты ФБР встречались с ним, выходили на связь с его разработчиками и пытались подкупить их

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью американскому изданию The Baffler рассказал о том, как именно агенты из Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались принудить Telegram к сотрудничеству.

По словам Дурова, интерес к нему американские правоохранительные органы проявили в 2014 года после того, как он продал свою долю в «ВКонтакте» и уехал из России. ФБР, вспоминает основатель мессенджера, во время пересечения границы начало спрашивать о его работе в социальной сети, о том, приходилось ли ему сотрудничать с российскими властями, выполнять их требования, предоставлять спецслужбам сведения о пользователях.

«Мне не понравились эти вопросы, » — ответил Дуров. — Я не хотел становиться американским кротом, поэтому я просто предоставил им минимум информации, которая уже до этого была распространена в СМИ».

Позже, во время других поездок, рассказал собеседник издания, сотрудники ФБР стали интересоваться уже о его работе над Telegram, в частности о принципах работы сервиса и о том, как американские власти могли бы связаться с его создателем в будущем. Агенты, отметил Дуров, попросили его предоставить им адрес его электронной почты, куда начали присылать письма с предложением о помощи в случае, если она вдруг понадобится Telegram. Дуров на эти сообщения никак не реагировал.

В мае 2016 года в то время, когда основатель мессенджера приехал в Сан-Франциско для того, чтобы принять участие в ежегодной конференции Google I/O, в квартиру, которую он снял через Airbnb, утром без предупреждения пришли двое агентов ФБР и начали задавать вопросы о Telegram.

«Они показали мне постановление суда и сказали: «Мы очень уважаем вашу позицию по поводу конфиденциальности и криптографии и мы уважаем то, что вы пытаетесь сделать. Но в мире существует терроризм, это серьезная проблема, и мы обязаны защищать общество. Надеемся, вы понимаете и разделяете наши взгляды», — рассказал Дуров, добавив, что агенты предложиди ему создать неформальный канал, через который можно будет обмениваться информацией о конкретных пользователях мессенджера в случае возникновения террористической угрозы. Основатель приложения в ответ на это сказал, что озвучит свое решение после того, как судебный документ изучат его юристы.

Дуров считает, что ему показали поддельное решение суда, поскольку у его компании нет официального представительства в США, а серверы Telegram лишь частично находятся в этой стране. После 20-минутной беседы Дуров пообещал ответить ФБР после того, как судебный документ изучат его юристы.

«В России ребята из ФСБ, с которыми я общался, не впечатлили меня. Они были средних способностей и не очень квалифицированные. Агенты ФБР не такие. Те, кто допрашивал меня, были компетентными. Они говорили на нескольких языках. Они пришли подготовленными и точно знали, какие вопросы задавать. Они были высокого калибра. И я поняла, что у США так много ресурсов обеспечения безопасности, что это попросту страшно», — подчеркнул собеседник.

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Также Дуров рассказал о том, как ФБР пытались подкупить одного из разработчиков Telegram. Правоохранители, пояснил основатель мессенджера, вышли на сотрудника сервиса в тот момент, когда он приехал на конференцию Google в США. Программиста допрашивали на границе сотрудники киберподразделения, а после этого еще встретились с ним в Сан-Франциско. Агентов интересовала архитектура Telegram, алгоритмы шифрования. В итоге спецслужбы предложили разработчику «порядка десятка тысяч долларов» за создание конфиденциального канала в тайне от Дурова, через который он будет передавать властям США необходимые для них данные. Однако после этого разговора программист встретился с Дуровым и рассказал ему о контактах с ФБР.

Дуров заявил о попытке подкупа разработчиков Telegram спецслужбами США
Технологии и медиа

В середине июня Павел Дуров в своем Twitter впервые рассказал о том, как сотрудники ФБР пытались подкупить его разработчика в обмен на сотрудничество, однако подробные детали не раскрыл.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , ФБР , Павел Дуров , Telegram
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