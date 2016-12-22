«Яндекс.Навигатор» покажет водителям свободные парковочные места

«Яндекс» запустил функцию поиска парковочных мест в своем мобильном приложении «Яндекс.Навигатор». Об этом сообщил менеджер «Яндекс.Навигатора» Леонид Александров, передает корреспондент РБК с мероприятия компании в Москве.

Новая услуга позволяет водителям увидеть на карте освободившиеся места на парковках, расположенных вдоль дорог и на специально отведенных территориях, в режиме реального времени. Данные собираются при помощи приложения «Яндекс.Навигатор», установленного на смартфоне: в частности, собираются все треки, координаты GPS, положение устройства в пространстве (идет человек или едет), пояснил Александров. Благодаря этой информации приложение и способно определить, когда водитель уезжает с парковки и место освобождается.

Менеджер «Яндекс.Навигатора» подчеркнул, что все собранные данные анонимны и не передаются третьим лицам.

Согласно заявлению представителей «Яндекса», они первые, кто реализовал такую функцию среди российских навигационных приложений. По данным компании, в Москве около 70% водителей пользуются «Яндекс.Навигатором». Аудитория сервиса в России составляет 11,7 млн пользователей в месяц, в мире — 17 млн, сообщили РБК в компании.

Как отметил Александров, в планах «Яндекс.Навигатора» запустить новую услугу во всем мире, но дату запуска не уточнил. Пока что поиск свободных парковочных мест в тестовом режиме работает в Москве, Санкт-Петербурге, Стамбуле, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

В апреле этого года стало известно, что «Яндекс» сделает частично платным свой навигатор и карты в случае их коммерческого использования. Тестирование началось 1 мая. По словам представителя компании, плату планировалось брать с таксомоторных компаний, экспедиторских и курьерских служб и фирм-перевозчиков грузов.

В мае президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в стране должны быть заблокированы сервисы «Яндекса». Причиной, в частности, называлось то, что данные сервисов «Яндекс.Пробки» и «Яндекс.Навигатор» могут использоваться российскими военными для планирования наступления на территорию Украины.