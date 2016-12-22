«Закон Яровой» предложили отсрочить из-за программы «Цифровая экономика»

Требования закона Яровой к операторам связи могут быть перенесены ради реализации программы «Цифровая экономика». Ранее планировалось, что закон о предоставлении данных сотовыми операторами вступит в силу 1 июля 2018 года

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Реализация «закона Яровой» в части требований к операторам связи может быть отложена из-за программы «Цифровая экономика», об этом говорится в плане программы на 2017–2020 годы, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

В нем говорится, что начало действия «закона Яровой», которое запланировано на 1 июля 2018 года, следует отложить.

Кроме того, в программе предлагается компенсировать затраты операторов связи на развитие цифровой экономики и «интернета вещей». Это необходимо для «стимулирования инвестиционной активности операторов» и «развития сетей связи на основе передовых технологий», отмечается в документе.

В Минфине пояснили, что эти предложения официально в ведомство пока не поступали. Замглавы Минсвязи Алексей Козырев сказал, что ведомство ждет внесения планов мероприятий для реализации программы «Цифровая экономика», сообщил «Коммерсантъ».

Козырев рассказал, что Минкомсвязи придется рассмотреть три программы: «Информационная инфраструктура», «Кибербезопасность» и «Технологические заделы». Он добавил, что в министерстве понимают, что в этиих условиях операторам понадобятся «существенные инвестиции», однако их источники и объемы пока не определены.

Как сказал РБК вице-премьер Аркадий Дворкович, «закон Яровой» находится «в высокой степени готовности и будет внесен в этом году».

В сентябре Дворкович уже говорил, что «закон Яровой» готовится к реализации. «Сейчас юристы нам подтвердили, что мы можем это сделать нормами постановления правительства (определить этапы реализации объем хранения данных — РБК), без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время готовятся документы, по-моему, там срок ноябрь», — говорил он.



Эксперты Института исследований интернета изучили возможные последствия реализации «закона Яровой». По этим данным, в случае принятия этого закона поправки, помимо прочего, распространятся и на российские подразделения иностранных операторов связи, что приведет к их уходу с российского рынка.

Ранее аналитики заявляли, что если «закон Яровой» будет принят в России, это нарушит международные правовые нормы о защите данных.

Так называемый «закон Яровой» подразумевает внесение антитеррористических поправок в действующее российское законодательство. Поправки обязывают сотовые операторы хранить передаваемую пользователями информацию о разговорах и переписке в течение нескольких месяцев.