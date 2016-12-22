«Газпром-Медиа» запустит новый развлекательный телеканал

Медиахолдинг «Газпром-Медиа» готовится к запуску нового развлекательного телеканала «Супер». Начало вещания запланировано на 1 января 2018 года. Канал будет позиционироваться как развлекательный канал для семейной аудитории

Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

«Газпром-Медиа» готовится к запуску нового федерального развлекательного канала «Супер», который начнет вещание 1 января 2018 года, об этом рассказали сотрудники телекомпаний и два источника в холдинге, пишет газета «Ведомости».



Новый канал будет представлен как развлекательный канал для семейной аудитории, больше ориентированный на женщин. Представитель «Газпром-Медиа» эту информацию подтвердил и уточнил, что целевой аудиторией нового канала являются зрители от 14 до 44 лет. Такую информацию канал будет представлять рекламодателям. Кто выступит инвестором нового проекта «Газпром-Медиа», представитель холдинга не сказал, однако издание выяснило, что единственным акционером телеканала будет «Газпром-Медиа».

По информации издания, над новым проектом работает продюсерская компания Yellow, Black and White (YBW). Также в создании принимает участие компания «Солярис промо продакшн», которая находится под контролем бизнесмена Александра Карманова. Детали коммерческого соглашения между компаниями и холдингом не раскрываются.

Как рассказали источники газеты, с момента запуска «Супер» будет транслировать контент ​YBW, снятый для других каналов, в том числе канала СТС, для которого было снято большое количество сериалов российского производства. «В холдинге большое количество креативных продюсеров, которые уже работают над контентом для нового канала», — отметил представитель «Газпром-Медиа».

Роскомнадзор 13 сентября выдал свидетельство о регистрации СМИ телеканалу «Страна.Супер ТВ». Учредителем СМИ заявлено ООО «Парнас-Медиа». Это юридическое лицо — одна из структур «Газпром-Медиа». Заявленный адрес редакции указывает также, что этот телеканал учрежден «Газпром-Медиа» — по этому же адресу зарегистрированы и другие юрлица холдинга. У ООО «Парнас-Медиа» уже есть лицензия на эфирное телевещание в Белгородской области. Это означает, что канал может транслировать рекламу.

В июле бывший гендиректор ТНТ Роман Петренко, который руководил телеканалом более десяти лет, возглавил два телеканала «Газпром-Медиа» в США — Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз. Обе принадлежат кипрской Storyworld Entertainment, в которой 5% принадлежат самому Петренко, 95% — структуре «Газпрома» «Международное развлекательное ТВ», которая входит в субхолдинг «Развлекательное ТВ».

В медиахолдинг «Газпром-Медиа» входят семь эфирных и 31 спутниковый телеканал, десять радиостанций, три интернет-компании, оператор спутникового ТВ, четыре издания, 23 онлайн-ресурса и три рекламных селлера. Среди них телеканалы ТНТ, ТВ 3, ТНТ4, «Пятница», «2x2», а также общественно-политический НТВ и спортивный «Матч ТВ». «Газпром-Медиа» находится в санкционном списке США.