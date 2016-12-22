На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова

На ВГТРК подали в суд за выпуск «Пусть говорят» под названием «Вечер пожирателей рекламы». Оказалось, что такой товарный знак принадлежит рекламному агентству «Твин Медиа», которое заявляет о нарушении прав правообладателя

Андрей Малахов (Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ)

Рекламное агентство «Твин Медиа», которое владеет правами на товарный знак «Вечер пожирателей», подало в Арбитражный суд Москвы иск о защите прав правообладателя. Ответчик по иску — ВГТРК. Об этом РБК сообщил креативный директор «Твин Медиа», продюсер «Ночи пожирателей рекламы» в России Даниил Костинский.

Заявление было направлено в суд в среду, 4 октября, по электронной системе и почтовым отправлением. «Электронное подтверждение о том, что заявление поступило в суд нам пришло», — отметил Костинский.

Поводом для обращения, как сказано в исковом заявлении (есть у РБК), стала вышедшая 29 сентября на телеканале «Россия 1» программа «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым под названием «Вечер пожирателей рекламы». Эфир программы был посвящен героям популярных роликов 90-х. Впоследствии телепередача была опубликована на странице канала в интернете.

В начале 2000-х годов агентство «Твин Медиа» зарегистрировало в России товарный знак «Ночь пожирателей рекламы», рассказал Костинский, а также все его вариации («Утро пожирателей», «День пожирателей», «Вечер пожирателей»). В частности, свидетельство на товарный знак «Вечер пожирателей» «Твин Медиа» было получено в ноябре 2002 года. В числе видов услуг — развлекательные радио- и телевизионные передачи.

В «Твин Медиа» считают, что ВГТРК (учредитель «России 1» и владелец сайта, где была размещена программа) незаконно использовала товарный знак. «В результате использования вербального выражения «Вечер пожирателей рекламы» тождественного/сходного до степени смешения» с товарными знаками истца, в отношении однородных услуг, очевидно, возникло смешение услуг истца и услуг ответчика в глазах потребителей», — говорится в исковом заявлении.

По словам Костинского, после обнародования 28 сентября анонса программы «Вечер пожирателей рекламы» представители рекламного агентства направили телеканалу письма с предупреждением о нарушении авторских прав и требованием снять с эфира программу до ее выхода. Однако никакой реакции не последовало. РБК направил запрос в пресс-службу ВГТРК.

Костинский уточнил, что «Твин Медиа» намерено взыскать компенсацию с ВГТРК. «Сумма иска будет уточнена в ближайшее время», — заявил он РБК.

Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин заявил РБК, что «Твин Медиа» будет довольно сложно доказать в суде то самое «сходство до степени смешения». «Позиции правообладателя были бы более прочными, если бы они выпускали телепередачи с использованием товарного знака [«Вечер пожираталей»], и могли бы доказать, что происходит смешение с тем продуктом, который предлагают потребителю они, и с тем, с которым вышел Андрей Малахов», — пояснил он.

Если же, по словам Энтина, единственным способом использования товарного знака является воспрепятствование законной коммерческой деятельности другого лица, то это — нарушение законодательства о конкуренции. «И [будет трактоваться как] регистрация и использование товарного знака с единственной целью — не выпуская продукт и услугу самому, получать необоснованное вознаграждения. [У «Твин Медиа»], безусловно, есть возможности для предъявления претензий. Но точно также у ВГТРК есть достаточно эффективный инструментарий от такого рода «наездов», — констатировал Энтин.

«Ночь пожирателей рекламы» придумал француз Жан Мари Бурсико, как киношоу, где рекламные ролики демонстрируются на экранах кинотеатров в течение ночи. Проект существует с 1981 года. В настоящее время шоу ежегодно проходит в более чем в 70 странах мира. Впервые в России программа была показана в 1994 году в Москве и Санкт-Петербурге.

Об уходе телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала» стало известно 31 июля. Сам Малахов в открытом письме объяснил уход желанием профессионального роста. Новым местом работы Малахова стал телеканал «Россия 1» (ВГТРК), где он начал вести передачу «Прямой эфир».