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WSJ узнала об отсрочке отказа Пентагона от российских двигателей РД-180
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WSJ узнала об отсрочке отказа Пентагона от российских двигателей РД-180
Технологии и медиа, 19:32
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WSJ узнала об отсрочке отказа Пентагона от российских двигателей РД-180
Американские военные не смогут в ближайшее время отказаться от закупок в России ракетных двигателей РД-180. Их эксплуатация, скорее всего, продолжится до 2025 года, а может быть и дольше, рассказали источники WSJ

Пентагон не сможет отказаться от импорта российских ракетных двигателей РД-180 до 2025 года, а может быть еще дольше, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и источники в промышленности. По словам собеседников газеты, это вызвано техническими и финансовыми проблемами.

«Несмотря на требования обеих партий конгресса по быстрому и поэтапному отказу от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, это оказалось сложнее, чем ожидали многие законодатели, которые хотели заменить их на столь же надежные двигатели отечественного производства», — говорится в статье

Собеседники издания рассказали, что основной поставщик ракетных технологий для Пентагона компания United Launch Alliance (ULA) может продолжить запуски ракеты Atlas V с двигателями российского производства до 2025 года. По информации других источников, импорт российских двигателей может продолжиться до 2028 года.

Ранее конгресс дал поручение Пентагону разработать собственные ракетные двигатели, которые бы позволили ВВС США к 2019 году полностью отказаться от РД-180 после введения санкций в отношении России. Однако в июне 2016 года замглавы Министерства обороны США Роберт Уорк заявил, что бюджет ВВС США не обладает достаточной гибкостью для резкой замены РД-180 более дорогостоящими аналогами из США. Уорк в своем письме сенатору от Демократической партии Биллу Нельсону подчеркнул, что дополнительные расходы, которые, согласно прогнозам, составят от $1,5 млрд до $5 млрд за шесть лет, «будут вытеснять другие важные для национальной безопасности инвестиции».

В других документах, направленных Нельсону, говорилось, что в случае нехватки РД-180 запуски некоторых важных для Пентагона спутников могут быть отложены на два года.

В июне 2017 года сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Однако в нем из-под действия санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией, а также взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Поправки были сделаны, чтобы продолжить закупки ракетных двигателей для ракет Atlas V и Antares.

РД-180 уже попадали под американский запрет 8 мая 2014 года, однако спустя несколько дней это решение было отменено. Чиновники в Вашингтоне пришли к выводу, что закупки оборудования у российского НПО «Энергомаш» не противоречат антироссийским санкциям.

Соглашение о поставках РД-180 Москва и Вашингтон заключили в 1997 году, речь шла о 101 двигателе на сумму $1 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: РД-180 , Пентагон , Atlas V
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