Производитель смартфонов из мирового топ-5 выйдет на российский рынок

Производитель китайских смартфонов OPPO, входящих в топ-5 самых продаваемых в мире, предпринимает вторую попытку выхода на российский рынок. Компания будет конкурировать в первую очередь с другими китайскими производителями

О том, что бренд OPPO выходит на российский рынок смартфонов (компания-производитель — BBK Electronics Ltd), говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Представитель компании не уточнил, какие именно модели будут продаваться в России, по какой цене и где. В ответ на эти вопросы он лишь сообщил, что пока «компания ведет переговоры». Не назвал представитель и долю рынка, которую хочет получить OPPO. «Россия — большой рынок с огромным потенциалом. Мы в нем совершенно уверены. Наша цель — построить здесь эффективный и надежный бизнес», — отметил он.

До сих пор в России официально продавались лишь Blue-Ray плееры от OPPO Digital. Однако в марте представитель МТС рассказывал РБК, что ведет переговоры о сотрудничестве с китайской BBK Electronics Ltd. Не исключали сотрудничество с новыми торговыми марками и представители других крупных ретейлеров, специализирующихся на смартфонах.

На данный момент продукты OPPO продаются в 28 странах мира. По данным IDC, по итогам второго квартала в мире было поставлено 341,6 млн смартфонов, что на 1,3% ниже, чем за тот же период 2016 года. Крупнейшим производителями были корейская Samsung и американская Apple с долями 23,3 и 12% соответственно. Следом шли три китайских вендора: Huawei (11,3%), OPPO (8,1%) и Xiaomi (6,2%).

По оценке компании Counterpoint Research, в России по итогам второго квартала тройка лидеров была аналогичной мировой: Samsung (с долей 31%), Apple (12%) и Huawei (9%). Но на четвертом месте располагалась китайская ZTE (6%), а на пятом — смартфоны под брендом Tele2 (4%). Последние производятся китайской Haier, а также российской IT-компанией «Техносерв», но со сборкой также в Китае. По данным «М.Видео», всего на российском рынке во втором квартале было продано 6,3 млн смартфонов, что на 11% больше, чем во втором квартале 2016 года. Объем этого рынка составлял 80,4 млрд руб., что на 19% больше, чем год назад.

BBK Electronics — один из крупнейших производителей электроники в Китае, известен в первую очередь благодаря DVD-проигрывателям BBK. Для компании это вторая попытка выхода на российский рынок смартфонов под брендом OPPO. В апреле 2013 года компания выпустила в продажу несколько бюджетных моделей смартфонов, однако спустя год ушла с рынка из-за того, что фактические объемы продаж оказались ниже ожидаемых, писал портал TelecomDaily со ссылкой на гендиректора российского юрлица «ОППО Диджитал» Евгения Земскова. По данным источника издания, компания собиралась продавать в России не менее 100 тыс. смартфонов в ценовой категории от 20 тыс. руб. в год.