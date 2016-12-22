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Facebook потребовала забрать свой домен у российской платежной системы
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Facebook потребовала забрать свой домен у российской платежной системы
Технологии и медиа, 06:20
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Facebook потребовала забрать свой домен у российской платежной системы
Facebook Inc. требует передать ей безвозмездно домен facebook.ru, который занимает российская платежная система «Золотая корона». Американская корпорация дала головной структуре системы срок до 30 сентября, чтобы решить вопрос
Фото: Никита Попов / РБК

Американская корпорация Facebook Inc. направила письмо в Центр финансовых технологий (ЗАО ЦФТ) с претензией и требованием безвозмездно передать ей домен facebook.ru. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст самого письма, которое есть в распоряжении издания.

​В настоящее время с этого домена идет автоматическая переадресация на сайт российской платежной системы «Золотая корона» (ЦФТ — головная структура. — РБК). Корпорация в своем обращении к платежной системе отметила, что Facebook Inc. была основана в 2004 году, является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в различных написаниях. Из письма следует, что доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак, что является неприемлемым для американской корпорации.

Руководство Facebook ссылается на ст.1515 Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает наложение ответственности за использование чужого товарного знака и наказание в виде компенсации до 5 млн руб. или двойной суммы стоимости лицензии на товарный знак.

Сроки передачи спорного домена американская компания обозначила: до 30 сентября ЗАО ЦФТ по требованию владельца всемирной соцсети должна передать ему этот адрес. Издание добавляет, что Facebook Inc. придется отстаивать свое право на домен в суде, поскольку в ЦФТ не отказались добровольно от его использования.

В пресс-службе Facebook Inc. от комментариев отказались. Представители ЗАО ЦФТ, в свою очередь, отметили, что они приобрели этот доме в 2005 году, а Facebook появился в России в 2008 году. «За предыдущие 12 лет претензий от Facebook Inc. или какого-либо иного лица в отношении домена нам не поступало», — отметили в пресс-службе ЦФТ. Непосредственно августовское письмо находится на изучении у юристов.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что цель российской компании — регистрация для продажи домена Facebook Inc. после ее прихода в Россию. По словам партнера юридического бюро «ТМ Дефенс» Яны Брутман, такая регистрация может быть «очередной пиратской практикой», которая была направлена на привлечение аудитории путем использования чужого товарного знака.

Автор: Анна Трунина.
Теги: домен , Facebook Inc.
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