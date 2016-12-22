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Чубайс объявил о старте производства складного электробайка
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Чубайс объявил о старте производства складного электробайка
Технологии и медиа, 21:14
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Чубайс объявил о старте производства складного электробайка
Анатолий Чубайс объявил о старте производства российской компанией OCSiA складного электробайка. Новинка, получившая название UJET, будет стоить около 600 тыс. руб.
Фото: ujet.com

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс 3 октября объявил, что новосибирская портфельная компания «Роснано» OCSiAl запускает производство «нового вида транспорта» — смартджетов UJET. Об этом Чубайс сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня наш OCSiAl дает старт производству UJET. Компания будет выпускать 32 тыс. смартджетов в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — написал Чубайс.

Он также перечислил десять фактов о смартджете. Приводиться в движение смартджет будет двигателем мощностью 4 кВт и весом 1860 г. Также Чубайс отметил, что UJET станет «самым совершенным персональным транспортным средством на планете» по затратам энергии на перемещение килограмма полезной нагрузки. Позже у смартджета, пообещал Чубайс, появится «еще более эффективная [аккумуляторная] батарея с нанотрубками». Батарея находится внутри сиденья UJET, заявил глава «Роснано».

Вес смартджета составляет всего 40 кг, при движении абсолютно беззвучен. Также его можно будет сложить и «катить за собой, как небольшой чемодан на колесах».

Ключом зажигания к UJET служит смартфон, он же является и диагностирующим устройством. «Всеми функциями UJET можно управлять, не снимая рук с руля, — клавишами или голосом», — рассказал Чубайс.

Сколько будет стоить смартджет, Чубайс не уточнил. Из информации на сайте ujet.com следует, что цена на UJET начинается от €8690 (590,8 тыс. руб.). Согласно информации, опубликованной на сайте, с базовой батареей смартджет может проехать 70 км, а с батареей повышенной емкости, на зарядку которой уйдет 2 часа — 150 км. По данным газеты «Ведомости», максимальная скорость смартджета ограничена 45 км/ч.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Анатолий Чубайс , «Роснано» , смартджет , электробайк
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