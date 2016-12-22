В «законе Яровой» нашли риски ухода иностранных операторов из России

Принятие «закона Яровой» затронет работу иностранных операторов связи в России и грозит им уходом с отечественного рынка, заключили эксперты Института исследований интернета

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Поправки в закон об антитеррористической безопасности, или «закон Яровой», в случае их принятия, будут распространяться и на российские подразделения иностранных операторов связи, что может привести их к уходу с российского рынка. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Института исследований интернета (ИИИ).

Как отметили аналитики компании, операторы должны будут хранить данные о пользователях в России и в случае поступления соответствующего запроса предоставлять их спецслужбам. Так, проблемы могут возникнуть у компаний, входящих в реестр «организаторов распространения информации», то есть у мессенджера Telegram, сервиса онлайн-знакомств Badoo, разработчика браузера Opera Software и еще у десяти подобных интернет-ресурсов.

«Иностранные компании, имеющие в России лицензию оператора по предоставлению услуг связи от фиксированной до голосовой, могут попадать под требования «пакета Яровой» и, как следствие, нести риски, связанные с нарушением норм иностранного права», — пояснил газете главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.​

В конце июля аналитики ИИИ пришли к выводу, что реализация антитеррористических поправок может привести к нарушению европейских законов. Речь идет о поправках Евросоюза в регламент о хранении данных, которые вступают в силу в мае 2018 года (GDPR). Они устанавливают избирательное хранение данные только некоторых пользователей в целях обеспечениях национальной безопасности. Также нарушение этих поправок закона произойдет, если российский оператор без согласия пользователя и без решения суда предоставит данные об иностранцах правоохранителям или иностранцам.

В новом отчете ИИИ говорится о том, что необходимость одновременно исполнять «закон Яровой» и GDPR может привести к сокращению иностранных компаний на российском рынке телекоммуникаций или к полному их выходу. Казарян уточняет, что наиболее крупной из таких компаний является Orange, которая входит во France Telecom и работает в 220 странах мира.

​Эти риски подтвердила в разговоре с изданием директор по маркетингу «Orange Business Services Россия и СНГ» Дарья Абрамова. Оператор, по ее словам, рассчитывает, что соблюдение национальных законов РФ и GDPR не будет происходить в ущерб интересам участников рынка.

Член экспертного совета по цифровой экономике Госдумы Никита Куликов считает, что под действие «закона Яровой» попадут также и сайты иностранных СМИ, таких как Би-би-си, СNN. По его мнению, все информационные порталы, которые работают с личными данными, должны находиться в госреестре, соблюдать российские законы, либо уходить с рынка.