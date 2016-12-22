Беспилотным автомобилям решили написать новую стратегию

Рабочая группа AutoNet, в рамках госпрограммы развивающая сферу беспилотного автотранспорта в России, приступила к созданию новой «дорожной карты». Предыдущая была написана в 2015 году, но проекты из нее так и не были реализованы

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Обновленная рабочая группа AutoNet, которая в рамках госпрограммы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) должна стимулировать появление в России проектов в сфере высокотехнологичного (преимущественно беспилотного, а также электрического) транспорта, приступила к разработке новой «дорожной карты» — AutoNet 2.0. Об этом говорится в концепции документа (есть у РБК). Его подлинность подтвердил представитель некоммерческого партнерства (НП) ГЛОНАСС, президент которого Александр Гурко в мае был назначен соруководителем рабочей группы AutoNet. После прихода Гурко на эту должность и началась разработка нового документа.

Первая «дорожная карта» — AutoNet — была одобрена правительством в октябре 2015 года. Но, как следует из нового документа, запланированные ранее проекты так и не были реализованы. Эту информацию РБК подтвердила президент Cognitive Technologies и бывший член рабочей группы AutoNet Ольга Ускова.

Зачем нужна «Национальная технологическая инициатива» НТИ — это долгосрочная госпрограмма по созданию условий для лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Разработка НТИ началась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам послания​ Федеральному собранию в декабре 2014 года. Функции организаторов НТИ возложены на Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и Российскую венчурную компанию (РВК). Ключевой инструмент реализации НТИ — «дорожные карты». Президиум совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию уже одобрил «дорожные карты» по семи перспективным рынкам, среди которых AeroNet (беспилотные летательные аппараты), MariNet (беспилотный морской транспорт), NeuroNet (средства человеко-машинных коммуникаций) и др.

AutoNet 1.0 не поехал

Первая «дорожная карта» по направлению AutoNet появилась, когда соруководителем рабочей группы был гендиректор КамАЗа Сергей Когогин (вторым соруководителем был и остается замминистра промышленности и торговли Александр Морозов). Но при обновлении состава группы в мае 2017 года топ-менеджер в него не вошел. ​Из числа экспертов также исчез представитель IT-компании Cognitive Technologies, которая совместно с КамАЗом на протяжении нескольких лет работает над созданием беспилотного грузовика.

Реализация AutoNet 1.0 должна была укрепить «конкурентные позиции российских автопроизводителей на внутреннем и мировом рынках», способствовать разработке производства компонентов и программного обеспечения нового поколения, созданию на их базе беспилотных автотранспортных средств «широкой гаммы применения», говорится в документе. Эксперты приводили такие расчеты: к 2035 году общемировой объем рынка AutoNet (беспилотного транспорта, связанных с ним сервисов и инфраструктуры) должен достигнуть $3 трлн. Российские компании, работающие в этой сфере, должны заработать 10,026 трлн руб., из которых 7,018 трлн руб. — на внутреннем рынке, а остальное — за счет экспорта.

Среди наиболее перспективных сегментов рынка AutoNet назывались несколько направлений. Это создание беспилотного транспорта для дальних грузоперевозок по сети высокоскоростных роботизированных автотранспортных магистралей, которые составят основу логистической системы страны и создаваемого международного транспортного коридора. Кроме того, ставка делалась на беспилотный транспорт для перевозок на территориях промышленных предприятий или в зонах с тяжелыми климатическими условиями. Финансировать проекты планировалось по схеме частно-государственного партнерства.

Но, как констатировали разработчики AutoNet 2.0 (в версии документа от 20 июля 2017 года, подлинность которой подтвердили РБК члены двух компаний — участников рабочей группы), ни один из запланированных проектов не удалось реализовать​. В качестве причин провала проектов указаны отсутствие заинтересованности и софинансирования со стороны автопроизводителей, слишком короткие сроки реализации и другие причины. «Результатов по реализации предыдущей «дорожной карты» достигнуто не было. Ни финансирования, ни начала соответствующих юридических работ по «дорожной карте» в госорганах не было, — говорит президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. — Когда собирался первый состав рабочей группы AutoNet, предполагалось, что это будет динамичное, прорывное движение вперед по реализации конкретного набора проектов по созданию в России отрасли беспилотных транспортных средств. К сожалению, у нас с Сергеем Когогиным это не получилось». Как отмечает Ускова, формат НТИ АСИ «не предполагает создания каких-либо условий для реализации прорывных проектов». «Прорыв — это значит быстро и четко. А для работы группы были созданы такие условия, что не было ни того ни другого. Лишь некоторая общая экспертная размытость», — отмечает она. Представитель КамАЗа не ответил на запрос РБК.

Проблемы возникли с финансированием не только со стороны автопроизводителей, но и из госбюджета. В сентябре 2015 года Владимир Путин поручил заложить в бюджет 2016 года 10 млрд руб. на реализацию всех программ НТИ, но затем эта сумма сокращалась и в итоге была выделена не полностью. В 2016 году проекты НТИ успели получить около 0,9 млрд руб., сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к АСИ. В федеральном бюджете 2017 года на реализацию всех программ НТИ заложено 12,46 млрд руб. В 2018 году объем финансирования должен составить 8,2 млрд руб., а в 2019 году — 8 млрд руб.

Второй рывок

«Дорожная карта» AutoNet 2.0 еще пишется, на рассмотрение президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию ее планируют вынести к концу 2017 года, сообщила РБК представитель НП «ГЛОНАСС» Екатерина Чередниченко. При разработке новой «дорожной карты» учитываются изменения, связанные со смещением фокуса с разработки устройств («железа») на цифровые сервисы, что в предыдущем документе не было отражено, пояснила Чередниченко. Согласно концепции новой «дорожной карты», к 2019 году в России должны появиться 100 стартапов на рынке AutoNet. Предполагается, что в 2026–2035 годах из них вырастет пять компаний — «национальных чемпионов», которые смогут совершить экспансию на международный рынок. В документе приведены новые оценки объема мирового рынка AutoNet: к 2035 году он должен составить $12,6 трлн. Причем в 2017 году этот показатель уже равнялся $5,8 трлн, говорится в материалах рабочей группы. На данный момент Россия занимает 2,4% данного рынка, но к 2035 году ее доля может возрасти до 9,6%.

Из концепции AutoNet 2.0 следует, что в новой «дорожной карте» будет сделан больший упор не на создание беспилотного транспорта как аппарата, а на разработку сопутствующего программного обеспечения, сервисов и инфраструктуры. Так, рабочая группа намерена способствовать разработке операционной системы для роботизированного транспорта, развитию сетей зарядных станций, созданию источников питания сверхбольшой емкости для электрического транспорта, приложений с дополненной и виртуальной реальностью (AR/VR) для транспорта, а также систем содействия вождению (ADAS) для беспилотного транспорта (предупреждают об опасности столкновения, содействуют при смене полосы движения, распознают объекты и «мертвые зоны»).

Сместить акцент с «железа» на «цифру» предлагается и в формальной части законодательного регулирования. Если в первой «дорожной карте» предлагалось закрепить юридическое понятие термина «автомобиль с интеллектуальной системой», то в концепции AutoNet 2.0 вместо этого предлагается ​сформировать нормативную базу для телематических систем, используемых в автомобилях.​

Среди российских IT-компаний, которые могли бы играть существенную роль на рынке AutoNet, в концепции новой «дорожной карты» указаны «Яндекс», QIWI, «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group и др. Из компаний в сфере телематики отмечены «Группа Т-1», «Автолокатор», i-FREE и др. Среди основных игроков на рынке логистики обозначены «Почта России», X5 Retail Group, «Деловые линии» и др.

По данным НП «ГЛОНАСС», к концу 2017 года только в США и Китае суммарно будет использоваться около 1,9 млн электромобилей. Продажи подключенных автомобилей (тех, которые через интернет передают данные о состоянии транспортного средства, а иногда и стиле вождения водителя) в 2017 году составят 77,8 млн штук по всему миру. На российских дорогах к концу 2017 года их число составит 4 млн штук. Мировые продажи автомобилей с разной степенью автономности управления в 2017 году составят около 32 млн штук. По прогнозу НП «ГЛОНАСС», к 2025 году в России доля автомобилей с ограниченной автономностью составит 1–2% от общих продаж автомобилей на рынке.

Представитель АСИ Евгений Колчев сообщил РБК, что «периодическая актуализация «дорожной карты» предусмотрена в обязательном порядке согласно постановлению правительства», но не стал отвечать на вопросы о выполнении мероприятий из первой «дорожной карты». Екатерина Чередниченко из НП «ГЛОНАСС» сообщила, что решение об обновлении «дорожной карты» было принято в связи с изменением «глобальных технологических тенденций, произошедших с момента одобрения первой «дорожной карты», а также на основе опыта мировых технологичных лидеров».​

«Решение по подготовке новой «дорожной карты» представляется странным, поскольку предыдущий документ был согласован на всех уровнях. Было соответствующее постановление правительства о выделении бюджетных средств на развитие представленных в ней проектов», — говорит Ольга Ускова. Собеседник РБК, близкий к рабочей группе, отмечает, что периодическое обновление «дорожных карт» НТИ, безусловно, предусмотрено в силу того, что они являются долгосрочным документом до 2035 года. «Но не каждый год же переписывать их заново», — говорит он.