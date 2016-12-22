Умер экс-президент TNS Russia Владимир Гродский

30 сентября на 65-м году после продолжительной болезни скончался один из основателей компании TNS Russia (сейчас называется Mediascope) Владимир Гродский. Об этом РБК сообщили в пресс-службе исследовательской компании Mediascope.

Владимир Гродский родился 3 июля 1953 года. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления (сейчас Государственный университет управления). В исследовательском бизнесе работал с 1988 года — в Институте проблем управления АН СССР, ВЦИОМе, «Комкон-2».

В 1994 году Владимир Гродский вместе с Русланом Тагиевым при участии финской MDC Research Group учредил исследовательскую компанию Gallup Media.

Впоследствии, в 2001 году, всю MDC Research Group вместе с ее российским бизнесом за €50,5 млн купила британская исследовательская сеть TNS. После этого российская компания стала называться TNS Gallup Media, а с середины 2000-х — просто TNS Russia. В 2008-м уже всю TNS на глобальном уровне за $1,8 млрд приобрел британский коммуникационный холдинг WPP, и российская компания стала частью Kantar, исследовательского дивизиона WPP.

С самого начала специализацией Gallup Media были медиаизмерения. Компания первой занялась в России подсчетами телеаудитории при помощи приборов — так называемых пиплметров. Они устанавливаются в специально отобранных домохозяйствах, чьи телепредпочтения экстраполируются на всех жителей в крупных городах.

С 2000 года данные Gallup Media стали валютой телерекламного рынка: именно на основе этих телеизмерений продается реклама на ТВ.

Владимир Гродский был гендиректором исследовательской компании до декабря 2008 года, после занял должность президента, сосредоточившись на стратегии и связях с WPP. В 2016-м вышел на пенсию.

В том же 2016-м были приняты поправки в закон «О СМИ» и «О рекламе», запретившие исследователям с иностранным участием более 20% заниматься в России телеизмерениями. Британский холдинг WPP был вынужден продать 80% TNS Russia структурам государственного ВЦИОМа.

После сделки компания была переименована в Mediascope.