Крупнейший за историю наблюдений НАСА астероид пролетел около Земли

Астероид Florence, который входит в число крупнейших в околоземном пространстве, пролетел на безопасном расстоянии от Земли. Космическое тело приблизилось к Земле на 7 млн км, наблюдения за ним ведутся с 1981 года

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Астероид 3122 Florence, самый крупный, который за всю историю наблюдений NASA подлетал когда-либо к Земле, совершил пролет мимо планеты на расстоянии 7 млн км. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на руководителя Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA Пол Кодас.

​«Ни один [из объектов] такого размера, которые мы отслеживали, не подходил так близко к Земле, — заявил он. — Это событие, которое происходит раз в 40 лет». Расстояние в 7 млн км в 18 раз больше дистанции между Землей и ее естественным спутником Луной.

По словам Кодаса, космическое тело пролетело мимо Земли на безопасном расстоянии. Траекторию астероида ученые изучили задолго до сближения. Глава Центра американской космической администрации уточнил, что всего в околоземном пространстве находится около десяти астероидов размером с Florence.

Диаметр Florence составляет 4,4 км. В последний раз на таком минимальном расстоянии этот астероид проходил мимо Земли в 1890 году, в следующий раз такое сближение произойдет не раньше 2500 года, уточняется в сообщении Лаборатории реактивного движения.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с РБК отметил, что такой крупный астероид, как Florence, впервые пролетает на таком расстоянии от Земли. ​По его словам, опасно не расстояние в 7 млн км, а размер Florence. «В день астероиды пролетают и на существенно более близких расстояниях, по несколько раз в день, но они некрупные — 10–30 м», — сказал Вибе.