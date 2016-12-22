«Ростелеком» предложил создать консорциум для развития 5G в России

«Ростелеком» предложил крупнейшим мобильным операторам создать единую компанию для развития сетей пятого поколения (5G). Об этом в интервью РБК рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

Михаил Осеевский (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РБК сообщил, что госоператор намерен участвовать в программе «Цифровая экономика России» в части строительства сетей 5G.

«Мы считаем, что «Ростелеком» может выполнять функции инфраструктурного оператора и партнера для всей отрасли. Ни один из операторов сотовой связи в одиночку не сможет создать инфраструктуру 5G — это очень дорого», — отметил Осеевский.

Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Его характеристики пока не утверждены, но ожидается, что 5G обеспечит скорость передачи данных до 10 Гбит/с и возможность подключения к интернету до 100 млрд различных устройств. Он позволит практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили и новые сервисы, например, голографические звонки.

Первые сети 5G должны запустить в Южной Корее в 2018 году, к зимним Олимпийским играм. В России к 2024 году во всех городах с населением 1 млн человек и более должно быть организовано устойчивое покрытие 5G и выше, говорится в программе «Цифровая экономика».

«Ростелеком» — один из крупнейших в стране владельцев волоконно-оптических линий связи. Без подключения к таким линиям базовые станции 5G не смогут обеспечить высокую скорость передачи данных.

Осеевский пояснил, что «Ростелеком» намерен не только предоставлять инфраструктуру другим операторам, но также хочет участвовать в создании общей компании: она будет устанавливать базовые станции, которыми смогут пользоваться все участники рынка. По словам Осеевского, «Ростелеком» уже начал обслуживать оборудование сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2, 45% принадлежит «Ростелекому»), а также операторов «большой тройки». «Как аутсорсинговая или инфраструктурная компания мы последовательно набираем мощность и считаем, что это хорошая основа, чтобы постепенно переходить к более глубокому сотрудничеству, к созданию общей инфраструктуры», — рассуждает Осеевский. В то же время он оговорился, что конкретных предложений и решений на этот счет пока нет.

В конце мая «Ростелеком» договорился с властями Татарстана о строительстве тестовой зоны 5G в республике. Как пояснял представитель компании Валерий Костарев, «Ростелеком» планирует провести опыты в Иннополисе с использованием частот своей «дочки» Freshtel (имеет разрешение на использование полосы в диапазоне 3,4–3,5 ГГц для развития технологии мобильного WiMax). Оператор планировал привлечь к тестированию и «Т2 РТК Холдинг».

Это не первая попытка совместного строительства инфраструктуры для стандарта нового поколения. Такая идея обсуждалась в преддверии внедрения в стране сетей 4G: крупнейшим операторам страны было предложено построить единую сеть на базе компании «Скартел» (работает под брендом Yota), которая на тот момент развивала технологию мобильного WiMax, но хотела перейти на LTE (4G). В начале 2011 года МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» в присутствии на тот момент премьер-министра Владимира Путина подписали соглашение о совместном использовании сети 4G, которую должен был построить «Скартел». Предполагалось, что компания будет строить ее за собственные средства (размер необходимых инвестиций оценивался в $2 млрд). Другие операторы должны были получить возможность оказывать услуги на базе этой сети, а также опцион на приобретение по 20% акций компании в равных долях в 2014 году (еще 20% должны были остаться у «Ростеха», который владел 25,1% «Скартела»). Впоследствии между компаниями возникли разногласия. В итоге «МегаФон» выкупил 100% компании.

С идеей создать консорциум для развития 5G ранее выступил Департамент информационных технологий Москвы.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» сказал, что они считают идею перспективной. По его словам, для эффективного развития 5G и оптимизации инвестиций операторам необходимо будет искать возможности для объединения усилий. Представитель «МегаФона» не смог оперативно прокомментировать идею о создании консорциума на базе «Ростелекома». Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев. Представитель МТС Дмитрий Солодовников сказал, что они пока не слышала о такой идее. «Есть «Союз LTE» с тем же набором участников. Логично было бы обсуждать подобные идеи на базе этой организации», — предположил Солодовников.

Источник РБК, близкий к одному из крупных мобильных операторов, предположил, что создание такого объединения может вызвать вопросы у Федеральной антимонопольной службы, поскольку оно «может влиять на конкуренцию».