Путин назвал условия появления будущего властелина мира

По словам президента России, власть над миром может получить тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта

Владимир Путин во время выступления на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Развитие технологий искусственного интеллекта не только открывает миру новые возможности, но и создает для него серьезные угрозы, полагает президент России Владимир Путин.

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира», — сказал Путин в разговоре по телемосту со школьниками из Бурятии в ходе проходящего в Ярославле открытого урока «Россия, устремленная в будущее».

Президент признался, что ему очень не хотелось бы, чтобы кто-то оказался монополистом в сфере развития искусственного интеллекта, и пообещал, что Россия на статус монополиста претендовать не будет.

«Если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться со всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями», — заверил Путин.

В пятницу Путин также посетил проходящий в Ярославле форум «ПроеКТОриЯ», в котором принимают участие несколько сотен старшеклассников, увлекающихся инженерными и естественнонаучными дисциплинами. По мысли организаторов форума, он помогает подросткам определиться с будущей профессией, а представителям компаний найти себе будущих талантливых сотрудников.