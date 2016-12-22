Глава Внешэкономбанка объявил о создании департамента тинейджеров

По словам Сергея Горькова, во вновь созданном департаменте Центра блокчейн-компентенций будут работать только подростки в возрасте 14–17 лет

Сергей Горьков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В рамках поддержки проектов по внедрению технологии блокчейн (Blockchain, выстроенная по определенным правилам цепочка из блоков транзакций, когда-либо совершенных в системе) в систему государственного управления Внешэкономбанк создаст в своем Центре блокчейн-компетенций целый департамент тинейджеров, заявил глава банка Сергей Горьков.

«В Центре компетенций по блокчейну у нас будет создан целый департамент тинейджеров. В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14–17 лет, — сказал Горьков, которого цитирует пресс-служба ВЭБа.

Глава Внешэкономбанка пояснил, что ВЭБ создает Центр блокчейн-компетенций совместно с национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС, а кроме того, планирует запустить общероссийский хакатон «Киберроссия.рф» для разработчиков высокотехнологичных решений.

В сообщении ВЭБа отмечается также, что за право провести первый в России международный чемпионат профессий будущего Ready for Future, одним из организаторов которого выступит Внешэкономбанк, намерены побороться сразу несколько городов страны. Победитель будет определен открытым голосованием на сайте «Киберроссия.рф», которое завершится 1 октября 2017 года.

Ранее на этой неделе ВЭБ и блокчейн-платформа Ethereum Виталика Бутерина договорились совместно разрабатывать образовательные программы и вести подготовку специалистов в области блокчейна для госкомпаний и органов власти. Член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов объяснял РБК, что сотрудничество Ethereum и ВЭБа будет вестись по трем направлениям: образовательные проекты, популяризация технологии блокчейн и экспертная поддержка.