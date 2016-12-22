«Королева интернета» назвала главные тренды 2017 года

Рост мобильного трафика, количества геймеров, популярности Adblock и краж данных — эти и другие показатели обобщила в очередном ежегодном обзоре главных интернет-тенденций «королева интернета» Мэри Микер

Базирующаяся в Кремниевой долине венчурная инвестфирма Kleiner Perkins Caufield & Byers выпустила очередной ежегодный доклад «Интернет-тенденции 2017». Это самый комплексный обзор того, что происходит во Всемирной сети. Доклад подготовила всемирно признанный эксперт в области интернета и новых технологий, а в прошлом — ветеран Уолл-стрит Мэри Микер.

Интернет становится глобальней

Глобальное распространение интернета продолжается, хотя и менее быстрыми темпами, чем в прошлом. В 2016 году общее число пользователей всемирной сети выросло на 10% (в 2015 году рост был таким же), с 3 млрд до 3,4 млрд человек — чуть менее половины от совокупного населения Земли (7,5 млрд). Показатель распространения интернета вырос до 46% против 42% в 2015 году.

Продажи смартфонов падают

Мировые продажи смартфонов замедляются последние несколько лет: если в 2014 году рост составлял 28%, то в 2015 году он замедлился до 10%, а в 2016 году до 3%. Общее число смартфонов на руках у жителей Земли выросло на 11,5% за год к сентябрю 2016 года, до 2,8 млрд единиц. Рост показателя замедляется с 2011 года: если в 2014 году он составил 37%, то в 2015-м — 25%, а в 2016-м замедлился до 11%. В разрезе операционных систем наибольшая доля в проданных «умных телефонах» по-прежнему приходится на Android (81,5% от всех проданных устройств), около 7% — на iOS.

Популярность Adblock-систем растет

Объем интернет-рекламы растет главным образом за счет мобильной рекламы, следует из обзора Микер. Параллельно увеличивается спрос на системы блокировки рекламы Adblock. В 2016 году глобальное число пользователей таких мобильных приложений достигло 220 млн, а настольного ПО — приблизилось к 400 млн. В России показатель распространенности настольных программ, блокирующих рекламу, вырос на 6%, мобильных — на 3%, следует из обзора Микер.

Точных данных о проникновении блокировщиков рекламы в России нет, отмечает директор по развитию сервиса AdFox компании «Яндекс» и президент общественной организации IAB Russia Борис Омельницкий. Но согласно исследованию компании, этот уровень даже выше названных в обзоре 3–6%. «С одной стороны, это угроза для интернет-компаний, с другой — сигнал задуматься о том, чтобы коммуникации с пользователем происходили в лояльном формате, чтобы реклама не прерывала контент, не транслировалась на повышенной громкости и т.д. Сейчас в профессиональном сообществе ведется дискуссия об определении правильных, лояльных форматов», — отметил Омельницкий. Он предположил, что возможно, имеет смысл предложить пользователям выбор при потреблении контента: тем, кто не желает видеть рекламу, дать подписную модель.

Интернет скоро победит ТВ в рекламе

Объем мирового рынка интернет-рекламы продолжает расти, и в ближайшие полгода он превзойдет объем рынка телевизионной рекламы, преодолев отметку $200 млрд, отмечается в исследовании. В США на рынке онлайн-рекламы сегмент мобильной рекламы уже превысил рекламу на стационарных компьютерах.

По данным Ассоциации коммуникативных агентств России (АКАР), объем российского рынка рекламы в 2016 году составил 360 млрд руб., что на 11% больше, чем в 2015 году. Из этой суммы 42% приходилось на телевидение и 38% — на интернет, остальное на радио, прессу, наружную рекламу и другие виды медиа. По словам вице-президента АКАР Михаила Симонова, в России рынок интернет-рекламы превысил рынок ТВ-рекламы в начале 2017 года, хотя мобильная реклама пока уступает объему рекламы на стационарных компьютерах. «Однако тенденция такова, что скоро этот тренд будет справедливым и для России», — сказал он.

К 2016 году человечество накопило 14 зеттабайт информации (данных), или 14 трлн гигабайт (рост на 10% к предыдущему году), отмечается в обзоре. К 2020 году показатель вырастет до 47 зеттабайт.

Мобильный трафик

Доля мобильного трафика в общей структуре интернет-трафика увеличивается во всем мире. Лидерами в этой гонке являются Нигерия и Индия, где уже порядка 80% всего интернет-трафика приходится на мобильные устройства. В России их доля не достигает 20%, — худший показатель из 30 стран, по данным обзора Микер.

По данным Минкомсвязи, на мобильный трафик приходится 13% от общего трафика в России. Лидерство по этому показателю Нигерии и Индии легко объяснить — чем хуже развита проводная связь, тем больше удельная доля мобильного трафика, объясняет управляющий партнер консалтингового агентства AC&M Михаил Алексеев. Однако для ряда других стран, например, США и Великобритании, где доля мобильного трафика составляет, по данным обзора, около 40%, справедлива другая тенденция. «В этих странах почти у всех пользователей высокопроизводительные смартфоны и планшеты, которые генерируют много мобильного трафика», — говорит Алексеев.

Компьютерные игры

Число геймеров, играющих в интерактивные компьютерные игры хотя бы раз в месяц, в 2016 году превзошло треть населения Земли (2,6 млрд). В 1995 году их было лишь 100 млн человек (при населении Земли в 5,7 млрд человек), следует из обзора. В 2016 году объем рынка компьютерных игр достиг порядка $100 млрд. Объем этого рынка в Восточной Европе оценивается в $3 млрд, — последнее место в региональном топе. Первое место в этом сегменте занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, где объем рынка составляет $47 млрд.

Спам и кража данных

По данным обозревателей, число рисков в интернете год от года лишь увеличивается. Так, к концу 2016 года прирост спама к среднемесячному показателю за 2015 год составил 450%. Примерно половина всех рассылок содержала вредоносные вложения. Абсолютное число спам-писем в исследовании не приводится. Выросло в 2016 году и число масштабных краж данных (когда злоумышленники получали доступ к сведениям более чем 10 млн пользователей) — с 13 до 15.

Здоровье

С каждым годом интернет предлагает пользователям все больше сервисов для заботы о своем здоровье. Число скачиваний мобильных приложений в сегменте здоровье/фитнес в 2016 году превысило 1,2 млрд против 1,1 млрд годом ранее.