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Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах
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Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах
ПМЭФ-2017, 13:01
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Роскомнадзор разошелся с Минкомсвязи в оценках закона о мессенджерах
Законопроет об идентификации пользователей мессенджеров направлен на борьбу с терроризмом, но не повторяет содержание «пакета Яровой», считают в Роскомнадзоре. Министр связи Никифоров ранее заявлял об обратном
Александр Жаров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Внесенный в Госдуму законопроект, предусматривающий идентификацию пользователей мессенджеров, не дублирует требования пакета антитеррористический законов, внесенных в 2016 году Ириной Яровой. Но он также направлен на борьбу с терроризмом. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

Закон Яровой требует хранить информацию, тогда как инициатива о мессенджерах — прямого действия (т.е. может применяться в судах без ссылок на другие документы). Она нужна для того, чтобы спецслужбы через Систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) могли индентифицировать преступников и террористов, пояснил он.

Также законопроект о мессенджерах направлен на борьбе со спамом, заявил Жаров. По его словам, сейчас спам, который раньше распространялся в SMS, перешел в мессенджеры, и это также необходимо регулировать.

«У мессенджеров есть все признаки операторов связи: в них можно передавать сообщения, есть голосовая связь, зачастую видеосвязь. При этом тех обременений, которые несут на себе операторы связи и на сети которых они присутствуют, они не имеют. То есть не платят налогов, не вкладываются в инфраструктуру. Вполне логично, что вводится корпоративное регулирование в отношении нового канала информации, точно так же, как было у традиционных операторы связи», — добавил глава Роскомнадзора.

При этом, отвечая на вопрос РБК, Жаров заявил, что операторам связи и сервисам (мессенджерам) придется заключить коммерческий договор. Однако он не уточнил, кто именно будет платить: по его словам, это должны решить сами компании, «кто в ком больше заинтересован».

Министр связи России Николай Никифоров на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 24 мая заявлял, что антитеррористические поправки Яровой предусматривают хранение трафика абонентов. Поэтому дополнительно идентифицировать их смысла нет, отмечал министр.

«Возникает вопрос: если мы храним весь трафик всех абонентов, которые на территории РФ создают и получают, какой смысл дополнительно идентифицировать или каким-то образом усложнять регулирование конкретных мессенджеров? Если речь идет о террористической угрозе или противоправных действиях, то этот трафик будет сохранен, и этого абонента можно будет соответствующим образом выявить. То есть, возможно, здесь идет дублирование», — заявил он.

Депутаты Госдумы от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» внесли 24 мая законопроект, который обязывает операторов мессенджеров производить обязательную идентификацию пользователей. Идентификацию авторы документа предлагают проводить через абонентский номер.

Авторы: Ирина Ли, Андрей Гатинский
Теги: Роскомнадзор , мессенджеры , «пакет Яровой»
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