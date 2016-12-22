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Учитель попросил директора ФСБ остановить агрессию против себя
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Учитель попросил директора ФСБ остановить агрессию против себя
Общество, 20:08
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Учитель попросил директора ФСБ остановить агрессию против себя
Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел и главе ФСБ, потребовав от них обеспечить после нападения на его студию в Петербурге свою безопасность, а также безопасность зрителей, которые ждут премьеры фильма «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главу ФСБ Александра Бортникова обеспечить свою безопасность, а также безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм «Матильда». Соответствующее заявление режиссера РБК передал его адвокат Константин Добрынин.

«Сегодня ночью двое неизвестных пытались поджечь государственное учреждение здание киностудии «Лендок». В этом здании находится моя студия «Рок», — напомнил Учитель, отметив, что в этом доме работал его отец, документалист Ефим Учитель, «который снимал все 900 дней блокады Ленинграда». «Пытались поджечь не просто главную студию документального кино в России. Не просто один из красивейших домов Петербурга. Пытались сжечь мой родной дом», — пояснил режиссер, подчеркнув, что теперь из-за этого он испытывает «грусть и страх».

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Также режиссер напомнил, что «недавно директора кинотеатров получили письмо [с угрозами] от так называемого христианского государства «Святая Русь». В нем православные активисты угрожали владельцам кинотеатров поджогами в случае, если они покажут фильм «Матильда». «Само название этой организации явно и однозначно отсылает нас к [запрещенной в России] террористической организации «Исламское государство», — заметил Учитель. «Много средств для этого даже не нужно — за каждый подожженный кинотеатр многим будет достаточно и 5–10 тыс. руб. Таким образом, за 10 млн руб. можно сжечь все кинотеатры России», — процитировал режиссер текст одного из писем, полученных владельцами кинотеатров.

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«Эти люди уже составили и огласили бюджет. Опубликовали свои планы. Но никто не берется их остановить. Сегодня ночью они подожгли киностудию «Лендок», а завтра пойдут жечь кинотеатры, где могут пострадать простые зрители», — возразил Учитель, попросив в связи с этим «министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева и директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова обеспечить не только нашу безопасность, но в первую очередь безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут этот фильм». «Остановите агрессию! Дайте людям посмотреть кино!» — заключил режиссер.

Ранее, в ночь на 31 августа, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии режиссера Алексея Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге. Полицейские, как сообщили РБК в пресс-службе в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, начали по факту произошедшего проверку.

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Историческая драма Учителя «Матильда» повествует о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат эта картина должна выйти в конце октября.

Впервые вопрос о допустимости трансляции этой ленты подняла депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она, в частности, несколько раз обращалась в разные ведомства с просьбой инициировать проверки деятельности Учителя и всего, что было связано с его работой над «Матильдой». 10 августа парламентарий, в частности, заявила о том, что должностных лиц Министерства культуры, которые выдали фильму Алексея Учителя прокатное удостоверение, могут привлечь к ответственности «за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности».

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: ФСБ , адвокат , Алексей Учитель
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