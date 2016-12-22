Минобразования назвало самые популярные специальности 2017 года

Самый большой конкурс среди поступающих в вузы зафиксирован на программы, где готовят экономистов. Среди технических специальностей сложнее всего было поступить на направления, связанные с информатикой и кибербезопасностью

Московский университет им. М.В. Ломоносова (Фото: Андрей Махонин / ТАСС)

Самыми востребованным среди поступающих в вузы в 2017 году стали экономические программы, программы подготовки специалистов по политическим и международным отношениям, а также специальности, связанные с работой в СМИ, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

При этом максимальный конкурс для поступающих на экономические специальности составлял 21 человек на место. Лишь немногим меньше был максимальный конкурс для тех, кто поступал на специальности в сфере политики и международных отношений, — 20,5 человека на одно место. А конкурс на специальности, связанные с подготовкой кадров для СМИ, составлял 19,4 человека на одно бюджетное место.

При этом в среднем по России конкурс на бюджетные места составил 8,2 заявления на место.

На инженерно-технические направления в российских вузах подавались в среднем 7,2 заявления на место; на педагогические специальности — 7,3 заявления на место, а на бюджетные места для обучения по медицинским специальностям конкурс составлял от 8,5 до 16,1 человека на одно место.

Среди технических направлений самые высокие проходные баллы были зафиксированы на направления, которые связаны с информатикой и безопасностью информации — 69,9 балла, транспортными средствами — 56,8 балла; строительством — 64,9 балла, машиностроением — 61,9 балла.

Министерство также сообщает, что средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджетные места в 2017 году составил 68,2 балла. Это выше уровня прошлого года на 1,6 балла.

Популярные вузы и проходные баллы

Самый высокий конкурс на обучение в вузах в 2017 году был зафиксирован в университетах, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Новосибирской областях и Республике Татарстан. Число заявлений, поданных на одно место в высших учебных заведениях в этих регионах России, превышает средние по стране показатели от полутора до четырех с половиной раз. ​

Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

По данным Министерства образования, самый высокий средний балл зачисленных на бюджетные места зафиксирован в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. В университетах Санкт-Петербурга средний балл зачисленных на бюджетные места составил 75,8 балла, а в Москве — 76,2 балла. При этом первые три места среди вузов с самым большим набором на бюджетные места заняли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), Санкт-Петербургский государственный университет и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

«Ведущие федеральные университеты по этому показателю уступают ведущим столичным вузам примерно на 11,6 балла. Их средний балл — 68,3. Крупнейшие вузы в регионах в среднем по показателям бюджетного приема уступают столичным на 13 баллов. Их средний балл — 66,9», — сообщили в министерстве.

В вузы поступили все победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, которые изъявили желание поступить в высшие учебные заведения, сообщили в министерстве. Их доля от общего количества зачисленных в вузы в 2017 году составила 2,2%, или 6202 человека (2% в 2016 году).