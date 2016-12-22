Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,60 58,06 EUR Нал. 69,61 68,84 USD Бирж. 58,13 -0,44 EUR Бирж. 69,17 -0,47 USD ЦБ. 58,55 -0,19 EUR ЦБ. 69,62 -0,58 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2020,08 +0,56% РТС 1095,15 +0,99% Brent 52,32 +2,95% DJIA 21916,92 +0,11% Nasdaq 6403,13 +0,55% FTSE 7438,42 +0,99%
МВД рассказало о задержании похитителей «шашки Надир-шаха» за €1 млн
Лента новостей
Глава АЛРОСА допустил снижение добычи алмазов из-за аварии на шахте «Мир» 18:36, Бизнес Фурсенко рассказал о судьбе Дзюбы в «Зените» 18:34, Спорт Генпрокуратура опровергла связь дела Малобродского с бизнесом 18:32, Общество В Минске ответили на обвинение МИД Украины в «непартнерском» поведении 18:27, Политика На аукционе по трассе «Холмогоры» на 8 млрд руб. пресекли нарушение 18:25, Бизнес Огневая мощь: сильнейшие армии мира по версии Global Firepower 18:14, Фотогалерея  Сергей Шнуров будет вести «Главного котика страны» на «Первом канале» 18:05, Общество Ткачев назвал сроки включения муки для собачьего корма в продэмбарго 18:03, Бизнес Ирак возобновит авиасообщение с Москвой в сентябре 18:01, Бизнес Главу штаба Навального в Волгограде задержали в аэропорту 18:00, Политика Польша назвала свои жертвы во Второй мировой войне наибольшими 17:57, Политика Минобороны подало иск к «Сухому» более чем на 5 млрд руб. 17:52, Политика В Гидрометцентре пообещали наступление «бабьего лета» в Москве 1 сентября 17:50, Общество Число жертв кассетных бомб выросло в два раза в 2016 году 17:48, Общество «Зенит» объявил о трансфере защитника «Ростова» 17:44, Спорт Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресса» прошли сертификацию в России 17:43, Бизнес Правительство отказалось утверждать двух кандидатов на пост главы РАН 17:42, Общество «Автодор» продаст 51% оператора участка трассы «Дон» итальянской ANAS 17:36, Бизнес МВД рассказало о задержании похитителей «шашки Надир-шаха» за €1 млн 17:23, Общество Рыночная стихия: как ураган «Харви» повлияет на энергетику США 17:23, Мнение В Забайкалье нашлись не выходившие на связь московские туристы 17:11, Общество Биржевой курс евро опустился ниже 69 руб. впервые с 21 июля 17:06, Финансы Пешком на работу: столько стоит снять квартиру рядом с «Москва-Сити» 17:06, Недвижимость В Пакистане оправдали пятерых обвиняемых в убийстве Беназир Бхутто 17:02, Политика Бизнес-омбудсмен Титов выступил против громящей витрины молодежи 17:01, Политика Композитора мультсериала «Симпсоны» уволили после 27 лет работы 17:01, Общество Mail.Ru Group запустила сервис объявлений по продаже квартир 16:55, Технологии и медиа Citroen представил новый минивен со встроенным душем 16:51, Авто
МВД рассказало о задержании похитителей «шашки Надир-шаха» за €1 млн
Общество, 17:23
0
МВД рассказало о задержании похитителей «шашки Надир-шаха» за €1 млн
Четверо причастных к похищению экспонатов дагестанского музея взяты под стражу, украденные ценности возвращены
Фото: urkarakh.ru

Сотрудникам полиции и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать злоумышленников, похитивших более сотни экспонатов из музея художественного комбината в селе Кубачи (Дагестан), сообщает МВД.

«Среди похищенного злоумышленниками оказалась «шашка Надир-шаха». По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Приблизительная ее стоимость может составлять более €1 млн», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, причастные к похищению шашки 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области были задержаны в Чеховском районе Подмосковья при попытке передачи оружия с целью дальнейшей продажи.

Видео: МВД

В тот же день в Смоленской области были задержаны еще двое подозреваемых, у которых изъяли множество похищенных из музея ценностей. В общей сложности злоумышленники похитили свыше ста антикварных предметов и ювелирных изделий, а также восемь шашек.

«При проведении дальнейших мероприятий в Москве и Дмитровском районе Московской области задержаны двое подозреваемых в организации и исполнении данного преступления. Ими оказались житель Смоленской области и уроженец Северо-Кавказского региона», — отметила Волк.

В сообщении МВД также отмечается, что четверо задержанных в настоящее время взяты под стражу, а еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Одного из них полицейские, как сообщает «Комсомольская правда», привезли в Дагестан, где он показал тайник с частью похищенных вещей, а также принес извинения жителям селения Кубачи, оставив соответствующую запись в книге отзывов посетителей ограбленного им музея. Вместе с этой записью свое место в экспозиции музея может занять и фотография злоумышленника в окружении полицейских.

О хищении экспонатов из музея села Кубачи стало известно 10 июня 2017 года, когда о проникновении в музей грабителей сообщило МВД Дагестана. По данным РБК, после ограбления музей был закрыт, так как большинство экспонатов были похищены.

Кубачи — один из самых известных на Кавказе центров производства оружия и ювелирных изделий, шедевры местных златокузнецов представлены в музеях многих стран мира.

Надир-шах, которому, согласно легенде, принадлежал похищенный из музея клинок, — полководец и шах Ирана (1736–1747 годы), при котором в состав государства были включены или стали его вассалами ряд регионов Средней Азии, Кавказа и Закавказья, а персидская армия взяла Дели. В 1740-х годах Надир-шах предпринял закончившуюся неудачей кампанию по покорению территории современного Дагестана, однако достоверных свидетельств того, что хранящаяся в селении Кубачи шашка когда-то принадлежала именно ему, нет.

«Документального подтверждения тому, что сабля принадлежала самому Надир-шаху, у музея нет, но то, как за ней охотятся грабители, говорит только в пользу этой версии», — рассказал «Комсомольской правде» заместитель директора Кубачинского художественного комбината Алихан Урганаев.

Предыдущая попытка похищения шашки Надир-шаха была предпринята в 1993 году, когда проникшие в здание музея бандиты расстреляли двух охранников, однако были задержаны при попытке скрыться с добычей.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: МВД , Дагестан , ограбление , музей , Кубачи
Главное
Россия определилась с кандидатом на пост главы «газовой ОПЕК» Бизнес
Материалы по теме
В Испании арестовали похитившую у россиянина €1,28 млн сотрудницу банка Общество
В Москве похитили картины двух известных художников на сумму 3,5 млн руб. Общество
В Дагестане похитили министра ЖКХ республики Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку