МВД рассказало о задержании похитителей «шашки Надир-шаха» за €1 млн

Четверо причастных к похищению экспонатов дагестанского музея взяты под стражу, украденные ценности возвращены

Фото: urkarakh.ru

Сотрудникам полиции и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать злоумышленников, похитивших более сотни экспонатов из музея художественного комбината в селе Кубачи (Дагестан), сообщает МВД.

«Среди похищенного злоумышленниками оказалась «шашка Надир-шаха». По оценкам специалистов, эта шашка представляет особую историческую и культурную ценность. Приблизительная ее стоимость может составлять более €1 млн», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, причастные к похищению шашки 53-летняя москвичка и 44-летний житель Смоленской области были задержаны в Чеховском районе Подмосковья при попытке передачи оружия с целью дальнейшей продажи.

Видео: МВД

В тот же день в Смоленской области были задержаны еще двое подозреваемых, у которых изъяли множество похищенных из музея ценностей. В общей сложности злоумышленники похитили свыше ста антикварных предметов и ювелирных изделий, а также восемь шашек.

«При проведении дальнейших мероприятий в Москве и Дмитровском районе Московской области задержаны двое подозреваемых в организации и исполнении данного преступления. Ими оказались житель Смоленской области и уроженец Северо-Кавказского региона», — отметила Волк.

В сообщении МВД также отмечается, что четверо задержанных в настоящее время взяты под стражу, а еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Одного из них полицейские, как сообщает «Комсомольская правда», привезли в Дагестан, где он показал тайник с частью похищенных вещей, а также принес извинения жителям селения Кубачи, оставив соответствующую запись в книге отзывов посетителей ограбленного им музея. Вместе с этой записью свое место в экспозиции музея может занять и фотография злоумышленника в окружении полицейских.

О хищении экспонатов из музея села Кубачи стало известно 10 июня 2017 года, когда о проникновении в музей грабителей сообщило МВД Дагестана. По данным РБК, после ограбления музей был закрыт, так как большинство экспонатов были похищены.

Кубачи — один из самых известных на Кавказе центров производства оружия и ювелирных изделий, шедевры местных златокузнецов представлены в музеях многих стран мира.

Надир-шах, которому, согласно легенде, принадлежал похищенный из музея клинок, — полководец и шах Ирана (1736–1747 годы), при котором в состав государства были включены или стали его вассалами ряд регионов Средней Азии, Кавказа и Закавказья, а персидская армия взяла Дели. В 1740-х годах Надир-шах предпринял закончившуюся неудачей кампанию по покорению территории современного Дагестана, однако достоверных свидетельств того, что хранящаяся в селении Кубачи шашка когда-то принадлежала именно ему, нет.

«Документального подтверждения тому, что сабля принадлежала самому Надир-шаху, у музея нет, но то, как за ней охотятся грабители, говорит только в пользу этой версии», — рассказал «Комсомольской правде» заместитель директора Кубачинского художественного комбината Алихан Урганаев.

Предыдущая попытка похищения шашки Надир-шаха была предпринята в 1993 году, когда проникшие в здание музея бандиты расстреляли двух охранников, однако были задержаны при попытке скрыться с добычей.