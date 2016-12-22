Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет

Список был опубликован в сентябрьском номере российского Forbes. Как отмечает издание, на первом этапе кандидатов в список влиятельных россиян предлагали консультанты по пяти условным направлениям (экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство). На втором и третьем этапах к экспертам подключились сотрудники редакции, которые учитывали денежную составляющую, а также то, какое влияние номинанты оказывали на жизнь людей.
Сам список опубликован в алфавитном порядке, а результаты читательского голосования (в нем каждый мог выбрать по десять номинантов) Forbes представил в виде рейтинга. В нем первое место занял первый в мире космонавт Юрий Гагарин (за него проголосовали 52% читателей), который опередил Иосифа Сталина и нынешнего президента России Владимира Путина (у обоих по 44%). За ними следуют Владимир Высоцкий, Сергей Королев, Владимир Ленин, Георгий Жуков, Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Замыкает десятку отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров.
Попали в список в том числе и современники. Среди самых влиятельных россиян за сто лет оказались Герман Греф, Алексей Кудрин, Аркадий Волож, Сергей Галицкий. Из деятелей культуры современности в списке оказалась Алла Пугачева (для Сергея Есенина, Александра Блока, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой места в списке не нашлось).
Попали в список и россияне по происхождению, которые жили (живут) за рубежом и именно там приобрели мировую известность. Это в том числе Сергей Брин, Валерик Бутерин, Владимир Зворыкин.
Полный список ста влиятельных россиян за 1917–2017 годы выглядит так:
Обладатель Нобелевской премии по физике за 2003 год Алексей Абрикосов;
Патриарх всея Руси Алексий II;
Обладатель Нобелевской премии по физике за 2001 год Жорес Алферов;
Философ и автор книг о православной духовности Анатолий Сурожский;
Артист балета Михаил Барышников;
Философ и культуролог Михаил Бахтин;
Религиозный и политический философ Николай Бердяев;
Бизнесмен Борис Березовский;
Глава НКВД Лаврентий Берия;
Режиссер Сергей Бондарчук;
Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев;
Сооснователь Google Сергей Брин;
Поэт Иосиф Бродский;
Писатель Михаил Булгаков;
Писатель и поэт Иван Бунин;
Сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин;
Ученый-генетик Николай Вавилов;
Ученый Владимир Вернадский;
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож;
Поэт и музыкант Владимир Высоцкий;
Космонавт Юрий Гагарин;
Режиссер Леонид Гайдай;
Экономист Егор Гайдар;
Бизнесмен Сергей Галицкий;
Физик Виталий Гинзбург;
Президент СССР Михаил Горбачев;
Писатель Максим Горький;
Глава Сбербанка Герман Греф;
Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко;
Генерал Антон Деникин;
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров;
Театральный деятель Сергей Дягилев;
Президент России Борис Ельцин;
Маршал Георгий Жуков;
Создатель аэродинамики Николай Жуковский;
Один из изобретателей телевидения Владимир Зворыкин;
Ученый и предприниматель Дмитрий Зимин;
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников;
Художник Василий Кандинский;
Обладатель Нобелевской премии по экономике 1975 года Леонид Канторович;
Физик Петр Капица;
Ученый Мстислав Келдыш;
Математик Андрей Колмогоров;
Адмирал Александр Колчак;
Экономист Николай Кондратьев;
Конструктор Сергей Королев;
Председатель Совета министров СССР Андрей Косыгин;
Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин;
Физик Игорь Курчатов;
Физик Лев Ландау;
Основатель Советского государства Владимир Ленин;
Обладатель Нобелевской премии по экономике 1973 года Василий Леонтьев;
Ученый-литературовед Дмитрий Лихачев;
Один из организаторов советской автомобильной промышленности Иван Лихачев;
Литературовед Юрий Лотман;
Художник Казимир Малевич;
Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд;
Архитектор Константин Мельников;
Бизнесмен Юрий Мильнер;
Режиссер Никита Михалков;
Писатель Владимир Набоков;
Император Николай II;
Хоккеист Александр Овечкин;
Нобелевский лауреат в области медицины и физиологии 1904 года Иван Павлов;
Писатель Борис Пастернак;
Математик Григорий Перельман;
Балерина Майя Плисецкая;
Премьер-министр России Евгений Примаков;
Композитор Сергей Прокофьев;
Фольклорист Владимир Пропп;
Физик Александр Прохоров;
Певица Алла Пугачева;
Президент России Владимир Путин;
Композитор Сергей Рахманинов;
Фигуристка Ирина Роднина;
Физик Андрей Сахаров;
Основатель физической химии Николай Семенов;
Митрополит Сергей Страгородский;
Конструктор Игорь Сикорский;
Писатель Александр Солженицын;
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин;
Драматург Константин Станиславский;
Композитор Игорь Стравинский;
Физик Игорь Тамм;
Кинорежиссер Андрей Тарковский;
Патриарх Тихон;
Хоккеист Владислав Третьяк;
Идеолог троцкизма Лев Троцкий;
Конструктор Андрей Туполев;
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев;
Музыкант Виктор Цой;
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс;
Художник Марк Шагал;
Певец Федор Шаляпин;
Теннисистка Мария Шарапова;
Писатель Михаил Шолохов;
Композитор Дмитрий Шостакович;
Врач Валерий Шумаков;
Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн;
Футболист Лев Яшин.