Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян за 100 лет

Российский Forbes опубликовал список ста самых влиятельных россиян последнего столетия. В него эксперты, читатели и сотрудники издания включили политиков, ученых, деятелей культуры

Герман Греф (слева) и Алексей Кудрин (в центре) (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Список был опубликован в сентябрьском номере российского Forbes. Как отмечает издание, на первом этапе кандидатов в список влиятельных россиян предлагали консультанты по пяти условным направлениям (экономика и бизнес, наука, политика, общество, культура и искусство). На втором и третьем этапах к экспертам подключились сотрудники редакции, которые учитывали денежную составляющую, а также то, какое влияние номинанты оказывали на жизнь людей.

Сам список опубликован в алфавитном порядке, а результаты читательского голосования (в нем каждый мог выбрать по десять номинантов) Forbes представил в виде рейтинга. В нем первое место занял первый в мире космонавт Юрий Гагарин (за него проголосовали 52% читателей), который опередил Иосифа Сталина и нынешнего президента России Владимира Путина (у обоих по 44%). За ними следуют Владимир Высоцкий, Сергей Королев, Владимир Ленин, Георгий Жуков, Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Замыкает десятку отец советской водородной бомбы Андрей Сахаров.

Попали в список в том числе и современники. Среди самых влиятельных россиян за сто лет оказались Герман Греф, Алексей Кудрин, Аркадий Волож, Сергей Галицкий. Из деятелей культуры современности в списке оказалась Алла Пугачева (для Сергея Есенина, Александра Блока, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой места в списке не нашлось).

Попали в список и россияне по происхождению, которые жили (живут) за рубежом и именно там приобрели мировую известность. Это в том числе Сергей Брин, Валерик Бутерин, Владимир Зворыкин.

Полный список ста влиятельных россиян за 1917–2017 годы выглядит так:

Обладатель Нобелевской премии по физике за 2003 год Алексей Абрикосов;

Патриарх всея Руси Алексий II;

Обладатель Нобелевской премии по физике за 2001 год Жорес Алферов;

Философ и автор книг о православной духовности Анатолий Сурожский;

Артист балета Михаил Барышников;

Философ и культуролог Михаил Бахтин;

Религиозный и политический философ Николай Бердяев;

Бизнесмен Борис Березовский;

Глава НКВД Лаврентий Берия;

Режиссер Сергей Бондарчук;

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев;

Сооснователь Google Сергей Брин;

Поэт Иосиф Бродский;

Писатель Михаил Булгаков;

Писатель и поэт Иван Бунин;

Сооснователь проекта Ethereum Виталик Бутерин;

Ученый-генетик Николай Вавилов;

Ученый Владимир Вернадский;

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож;

Поэт и музыкант Владимир Высоцкий;

Космонавт Юрий Гагарин;

Режиссер Леонид Гайдай;

Экономист Егор Гайдар;

Бизнесмен Сергей Галицкий;

Физик Виталий Гинзбург;

Президент СССР Михаил Горбачев;

Писатель Максим Горький;

Глава Сбербанка Герман Греф;

Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко;

Генерал Антон Деникин;

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров;

Театральный деятель Сергей Дягилев;

Президент России Борис Ельцин;

Маршал Георгий Жуков;

Создатель аэродинамики Николай Жуковский;

Один из изобретателей телевидения Владимир Зворыкин;

Ученый и предприниматель Дмитрий Зимин;

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников;

Художник Василий Кандинский;

Обладатель Нобелевской премии по экономике 1975 года Леонид Канторович;

Физик Петр Капица;

Ученый Мстислав Келдыш;

Математик Андрей Колмогоров;

Адмирал Александр Колчак;

Экономист Николай Кондратьев;

Конструктор Сергей Королев;

Председатель Совета министров СССР Андрей Косыгин;

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин;

Физик Игорь Курчатов;

Физик Лев Ландау;

Основатель Советского государства Владимир Ленин;

Обладатель Нобелевской премии по экономике 1973 года Василий Леонтьев;

Ученый-литературовед Дмитрий Лихачев;

Один из организаторов советской автомобильной промышленности Иван Лихачев;

Литературовед Юрий Лотман;

Художник Казимир Малевич;

Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд;

Архитектор Константин Мельников;

Бизнесмен Юрий Мильнер;

Режиссер Никита Михалков;

Писатель Владимир Набоков;

Император Николай II;

Хоккеист Александр Овечкин;

Нобелевский лауреат в области медицины и физиологии 1904 года Иван Павлов;

Писатель Борис Пастернак;

Математик Григорий Перельман;

Балерина Майя Плисецкая;

Премьер-министр России Евгений Примаков;

Композитор Сергей Прокофьев;

Фольклорист Владимир Пропп;

Физик Александр Прохоров;

Певица Алла Пугачева;

Президент России Владимир Путин;

Композитор Сергей Рахманинов;

Фигуристка Ирина Роднина;

Физик Андрей Сахаров;

Основатель физической химии Николай Семенов;

Митрополит Сергей Страгородский;

Конструктор Игорь Сикорский;

Писатель Александр Солженицын;

Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин;

Драматург Константин Станиславский;

Композитор Игорь Стравинский;

Физик Игорь Тамм;

Кинорежиссер Андрей Тарковский;

Патриарх Тихон;

Хоккеист Владислав Третьяк;

Идеолог троцкизма Лев Троцкий;

Конструктор Андрей Туполев;

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев;

Музыкант Виктор Цой;

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс;

Художник Марк Шагал;

Певец Федор Шаляпин;

Теннисистка Мария Шарапова;

Писатель Михаил Шолохов;

Композитор Дмитрий Шостакович;

Врач Валерий Шумаков;

Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн;

Футболист Лев Яшин.