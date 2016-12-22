Умерла народная артистка Людмила Рюмина

В Москве умерла народная артистка России Людмила Рюмина. Несколько дней назад ей исполнилось 68 лет

Людмила Рюмина (Фото: Дмитрий Лекай / «Коммерсантъ»)

Исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина в ночь на 31 августа умерла в Боткинской больнице после продолжительной болезни. Об этом РБК сообщил ее администратор Михаил Герасимов.

Смерть Людмилы Рюминой подтвердила и юриконсульт Московского культурного фольклорного центра Елена Орлова. По ее словам, у артистки было онкологическое заболевание.

Людмила Рюмина родилась 28 августа 1949 года в Воронеже. В 1967 году она стала артисткой ансамбля «Воронежские девчата», а в 1977 года — солисткой Москонцерта.

Рюмина — известна исполнением русских народных песен. За высокое исполнительское мастерство она не раз становилась лауреатом отечественных и зарубежных музыкальных конкурсов. В 1982 году с песней «Цветы России» Рюмина вышла в финал фестиваля «Песня года», а в 1991 году была удостоена звания Народной артистки.

В 1999 году Людмила Рюмина возглавила «Московский культурный фольклорный центра».

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