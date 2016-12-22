СМИ узнали об объяснении Джабраиловым стрельбы в отеле проверкой оружия

Экс-сенатор Умар Джабраилов объяснил полицейским, что стрелял в потолок из наградного пистолета, чтобы проверить оружие, которым ни разу до этого не пользовался. Джабраилова задержали за стрельбу в номере отеля Four Seasons

Умар Джабраилов (Фото: Валерий Левитин / «Коммерсантъ»)

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в номере отеля Four Seasons, объяснял выстрелы своей оплошностью. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По версии Джабраилова, поздно вечером во вторник, 29 августа, в номере отеля он решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался, пишет газета. Так как у экс-сенатора не было опыта обращения с оружием, он сделал несколько случайных выстрелов вверх. Газета не уточняет, когда Джабраилов озвучил свою версию произошедшего, при задержании или после.

По данным издания, он предъявлял полицейским разрешение на право хранения и ношения наградного боевого пистолета Ярыгина. О том, что у Джабраилова было разрешение на ношение пистолета, говорил ранее источник РБК.

Умар Джабраилов был задержан вечером 29 августа в гостинице Four Seasons на Охотном ряду. Полицейских вызвали охранники отеля, которые на камерах наблюдениях увидели в лифте мужчину с пистолетом в руке, сообщали источники РБК.

Приехавшие на вызов полицейские поднялись на шестой этаж, где в номере 633 они обнаружили мужчину, державшего направленный в пол пистолет. На просьбу положить оружие тот сказал: «Без боя не сдамся». Но на повторную просьбу согласился, после чего задержан. В потолке полицейские нашли отверстия от выстрелов.

Источник РБК в МВД рассказал и подтвердил источник в отеле, что полицейские нашли в номере «порошкообразное вещество белого цвета», бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. В пресс-службе МВД сообщили, что не получали информации о найденных неизвестных препаратах.

Против Джабраилова было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулигантство). Его не стали задерживать и освободили под подписку о невыезде.

Представители бизнесмена официально не комментировали произошедшее. Его пресс-секретарь Григорий Горчаков сообщли лишь, что знает, что он в Москве.

Джабраилов был сенатором от Чечни в 2004 — 2009 годах, с 2015 года он возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».​ После возбуждения дела «Единая Россия» приостановила членство экс-сенатора в партии.