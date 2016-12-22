МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Последствия урагана в Москве. 29 мая 2017 года Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды и порывистом ветре до 25 м/с в ночь на 1 июня. Погода в Подмосковье также резко ухудшится

МЧС выпустило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в Москве в ночь с 31 мая на 1 июня. Сообщение размещено на сайте ведомства.

В Москве ночью 1 июня ожидается гроза, местами сильный дождь и порывы ветра 15–20 м/с, а местами до 24 м/с. Сильный западный ветер — 15–24 м/c — ожидается также в четверг днем.

«При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций», — говорится в сообщении МЧС.

Министерство рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие строения, по возможности парковать личные автомобили в гаражи или вдали от слабо укрепленных конструкций.

Ранее сегодня МЧС предупредило о ветре до 24 м/с и грозе с дождем в Подмосковье. Неблагоприятные погодные условия могут привести к появлению заторов на дорогах, говорится в сообщении ведомства.

Ураганный ветер до 25 м/c обрушился на Москву и Московскую область 29 мая. Жертвами стихии в столице и Подмосковье стали 16 человек, более 170 человек пострадали. Без электричества в Московской области остались 18,3 тыс. человек. В Подмосковье в результате урагана было повалено как минимум 300 деревьев, часть из которых стали причиной затруднения движения на федеральных трассах.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что на следующей неделе в Совфеде пройдут слушания с участием представителей МЧС, на которых будет обсуждаться ситуация с информированием населения о чрезвычайных ситуациях. «МЧС России через СМИ всем сообщило, здесь их упрекнуть нельзя. Но ведомство высказало претензии к Росгидрометцентру, что некоторые моменты были упущены. Погодная служба сослалась на проблему с устаревшим оборудованием, которое не соответствует современным требованиям», — сказал Клинцевич

Верхняя палата российского парламента также намерена внести изменения в федеральный закон «О связи», которые обяжут СМИ и сотовых операторов своевременно и безвозмездно оповещать население о грозящей опасности и введут за неисполнение закона уголовную ответственность.

В Центральном управлении по гидрометеорологии во вторник, 30 мая, рассказали РБК, что о резком усилении ветра синоптики предупредили МЧС еще в субботу, 27 мая, то есть за два дня до шторма. В МЧС уточнили, что Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды каждый день составляет прогноз погоды на сутки и отсылает его ведомству, которое самостоятельно оценивает риски и информирует о них население. При этом в МЧС указали, что прогноз Росгидромета о ветре в Москве 29 мая не попадал под категорию чрезвычайных ситуаций, потому что синоптики прогнозировали скорость ветра «менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с».