Место Исинбаевой в РУСАДА ушло главе Ernst&Young в России

Елена Исинбаева Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, возглавлявшая наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), подала в отставку. Исполняющим обязанности на ее место назначен управляющий партнер Ernst&Young Александр Ивлев. Об этом заявил член набсовета РУСАДА Сергей Хрычиков, передает ТАСС.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета мы поменяли устав организации, согласно которому Елена Исинбаева больше не может занимать пост председателя и автоматически его покидает. Устав также сегодня был утвержден общим собранием учредителей РУСАДА и вступил в силу», — рассказал Хрычиков. Он добавил, что финального решения по кандидатуре главы совета пока нет.

«Мы еще с ним [кандидатом на пост председателя] не определились. Исполнять его обязанности будет вице-председатель набсовета Ивлев», — заявил Хрычиков.

Уход Исинбаевой с должности председателя агентства — одно из условий для восстановления членства РУСАДА во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом 19 мая заявил гендиректор WADA Роб Келер. Всемирное агентство настаивало, что присутствие Исинбаевой в наблюдательном совете может привести к конфликту интересов в будущем. Другие условия касаются доступа сотрудников WADA к образцам биологических паспортов спортсменов и разрешения со стороны России на тестирование спортсменов даже в закрытых городах.

Келер тогда говорил, что уход Исинбаевой был согласован с российской стороной.

Ивлев — управляющий партнер Ernst&Young в России, в 2009 году вошел в «сотню резервных кадров» администрации президента России. Он состоит в оргкомитете Петербургского международного экономического форума и является членом общественного совета Минэкономразвития. Ивлев вошел в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» от ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров в 2015 и 2016 годах (первое место в категории профессиональные услуги в рейтинге высших руководителей).

Работа Российского антидопингового агентства была приостановлена в 2015 году, после того как WADA заявило о нарушениях антидопинговых правил в России. РУСАДА было лишено членства во Всемирном агентстве.