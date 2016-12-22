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Синоптики ответили МЧС на заявление об отсутствии прогноза об урагане
12:08
Андрей Гатинский, Дмитрий Окрест, Екатерина Костина
Синоптики ответили МЧС на заявление об отсутствии прогноза об урагане
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Прогнозы синоптиков за три часа до начала урагана в Москве говорили об опасной погоде. Таких данных достаточно для того, чтобы власти проинформировали население о ЧС, заявили специалисты

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра, а также о надвигающейся грозе и осадках за три часа до начала ухудшения погоды в Москве в понедельник, 29 мая. В совокупности эти погодные условия можно считать опасным явлением, рассказал РБК заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«За три часа до начала Гидрометцентр выпустил предупреждение и о порывах ветра 17–22 м/с, и о комплексе неблагоприятных явлений — сильном дожде, грозе, граде. Этот комплекс приравнивается к опасному явлению, так как при таких условиях могут быть разрушения, которые сопоставимы с ветром 28 м/с. Ветер плюс гроза — это масса воды, поэтому ветровая нагрузка на те же щиты существенно усилилась», — заявил Голубев.

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Так синоптики ответили на заявление МЧС о том, что прогноз погоды не подпадал под категорию чрезвычайной ситуации. По этой причине министерство ограничилось информированием о плохих погодных условиях и не стало рассылать экстренные оповещения. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что прогноз от Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) поступил только в понедельник, 29 мая.

«По классификации МЧС России, определяющей уровни опасности и порядок информирования и оповещения, поступивший прогноз (от Росгидромета) не подпадал под критерии «чрезвычайная ситуация», так как скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17–22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — заявили в МЧС.

Заместитель начальника ЦГМС Надежда Точенова рассказала РБК, что прогноз об усилении ветра до 22 м/с синоптики сделали еще в субботу, 27 мая, дополнительное предупреждение было выпущено в понедельник около 12:25 мск. В пресс-службе МЧС не смогли ответить, был ли этот прогноз получен.

Ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк в комментарии РБК также подчеркнула, что наличие в прогнозе метеорологов сведений об опасных явлений это причина, чтобы предупредить людей об ухудшении погоды.

«Метеорологи составляют прогнозы, а оповещением занимаются другие службы, но если в прогнозе идет подобное перечисление опасных явлений — ветер свыше 15 м/с, сильный дождь, гроза, то это условие, чтобы информировать население», — заявила она.

Жители Москвы в понедельник жаловались на то, что не получили от МЧС уведомлений о резком ухудшении погоды. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») ранее заявил РБК, что компания начала оповещать абонентов с 19:00 мск, после того как получила запрос от МЧС. Запрос на СМС-оповещение пришел позже, рассылка сообщений началась в 21:15, добавил он. В «МегаФоне» заявили, что рассылки с предупреждениями были выполнены «в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 мая отказался давать оценку работе МЧС, в том числе по СМС-информированию о надвигающемся урагане.

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Жертвами прошедшего по столичному региону урагана стали 16 человек, более ста были госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин 30 мая заявил, что непогода повредила кровли 243 домов и около 2 тыс. автомобилей. Повреждения получили также 135 опор уличного освещения в Москве, сильный ветер повалил 14 тыс. деревьев. Собянин пообещал, что власти полностью ликвидируют последствия стихии за два дня. 

Теги
Москва, МЧС, ураган
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