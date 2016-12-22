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В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки
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10:49
Алексей Пастушин, Артем Филипенок
В мэрии анонсировали переселение жителей сносимых домов в 20-этажки
Фото: Артем Коротаев / ТАСС
Часть переселенных из пятиэтажек москвичей может получить новые квартиры в 20-этажных домах. В мэрии пообещали, что в каждом случае подход будет индивидуальным

Как рассказал заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин, в отдельных районах столицы построенные по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей, сообщил корреспондент РБК. «Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», — сообщил Хуснуллин.

Заместитель мэра подчеркнул, что в каждом квартале будет индивидуальный подход к строительству. По его словам, может быть и так, что жителей пятиэтажек переселят в новые пяти- и шестиэтажные дома.

Также Хуснуллин предположил, что в некоторых частях города придется строить плотнее, чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. При этом он отметил, что проведенные расчеты показали значительное улучшение ситуации с парковками, потому что машино-мест будет в два раза больше.

Заместитель мэра вновь не исключил включения дополнительных домов в программу реновации за счет тех жителей, которые просят включить их дома в программу. По словам Хуснуллина, речь идет о нескольких сотнях домов.

27 мая Хуснуллин сообщил, что в Москве есть дома, готовые к переселению. Речь идет о зданиях на Дмитровском шоссе, на Базовской улице, в Некрасовке, на Чертановской, Амурской, Нижегородской, Нижней улицах, а также в Заревом проезде. Их жителей будут переселять в 3600 квартир, которые пребывают на балансе казенного предприятия «Управление гражданского строительства».

В начале мая мэрия опубликовала список из 4,5 тыс. домов, жители которых до 15 июня должны проголосовать, включать ли их в программу сноса.

В течение последнего месяца в Москве прошло несколько массовых акций противников реновации. Так, в минувшие выходные митинги в различных районах города собрали до шести тысяч участников. 
Теги
мэрия Москвы, пятиэтажки, реновация жилья
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