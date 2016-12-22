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«Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова
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09:50
«Новая газета» рассказала о других преступлениях нападавшего на Варламова

Руководитель ГК «ЮгСтройИнвест» Сергей Медведев, которого блогер Илья Варламов считает виновным в нападении на него в Ставрополе, причастен еще как минимум к двум подобным преступлениям. Об этом сообщает «Новая газета».

По информации издания, помимо инцидента с Варламовым сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест» причастны к нападению еще на двоих — студента-юриста Ивана Бырляка и секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука.

В 2014 году Бырляк пытался добиться снижения незаконно поднятого тарифа на содержание общедомового имущества в ЖК «Перспективный», где жили его родители, однако сотрудники «ЮгСтройИнвеста» напали на студента с травматическим оружием.

Работники компании также прокололи шины его автомобиля и звонили ему с угрозами, после чего адвокат «ЮгСтройИнвеста» встретился с Бырляком и инициировал драку. Виновным в случившемся признали студента — он получил более трех лет тюрьмы. Как следует из его показаний, отмечает издание, заместитель главы ставропольского СОБРа Сергей Коцурба связан с «ЮгСтройИнвестом», как и следователь Сарибеков.

Как сообщает «Новая газета», еще один эпизод преступления, связанного с сотрудниками «ЮгСтройИнвеста», произошел в 2010 году, когда подвергся нападению секретарь городской Общественной палаты Григорий Пинчук. Он возвращался с заседания экологического конгресса с документами о передаче частной компании под застройку 54 га земли в заповеднике «Русский лес». Около дома на Пинчука набросились двое мужчин, один из которых нанес ему около 15 ударов кастетом в лоб.

У Пинчука не взяли ни денег, ни телефона — только документы и список. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако найти виновных так и не удалось. При этом по прошествии двух лет, пишет издание, список лиц, которым была передана земля, фигурировал в местных СМИ и упомянутые в нем так или иначе оказались аффилированы с «ЮгСтройИнвестом».

Нападение на Илью Варламова произошло во время его визита в Ставрополь 26 апреля — блогера дважды облили зеленкой. Первое нападение было совершено в аэропорту города, второе — в тот же день в микрорайоне «Перспективный». На видео, которое сняли спутники Варламова, можно было разглядеть начальника «ЮгСтройИнвеста» Сергея Медведева. В результате у блогера безвозвратно испорчена одежда стоимостью около 30 тыс. руб. и разбит квадрокоптер стоимостью свыше 80 тыс. руб.

Полиция Ставрополя сообщила о задержании всех причастных к нападению. «В настоящее время установлены личности пятерых граждан, участвовавших в противоправных действиях», — говорилось в сообщении ГУ МВД по Ставропольскому краю. По этим данным, все нападавшие были привлечены к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Личность этих людей правоохранители не раскрывали. 

Теги
«Новая газета», Ставрополь, «ЮгСтройИнвест»
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