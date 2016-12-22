Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

Алексей Навальный Фото: фотопроект Евгения Фельдмана «Это Навальный»

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией должны будут удалить из сети фильм «Он Вам не Димон» о премьер-министре и разместить опровержение. Делать это Навальный и ФБК не намерены

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение в среду, 31 мая, приняла судья Марина Васина, передает корреспондент РБК. Васина признала сведения, распространенные Навальным и ФБК, не соответствующими действительности и порочащими честь Усманова.

Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить фильм-расследование о Медведеве «Он вам не Димон», а также несколько публикаций в социальной сети Facebook и на сайте Навального. Оппозиционер также должен удалить из своего блога запись о том, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и что он осуществляет цензуру в ИД «Коммерсантъ». Навальный в течение трех месяцев обязан разместить опровержение.

Выполнять решение суда ответчики не будут, сообщил Навальный: «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом: были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей». Позднее оппозиционер написал в twitter, что удаление расследования «исключается полностью».

В своем иске Усманов оспаривал утверждение, что он в качестве взятки передал Медведеву земельный участок на Рублевке стоимостью 5 млрд руб., оформив его как пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению Навального, контролирует премьер-министр. Другие претензии Усманова касаются заявлений, что предприниматель дал взятку также вице-премьеру Шувалову, вмешивается в редакционную политику газеты «Коммерсантъ», которой владеет, а также сидел в тюрьме за изнасилование. Бизнесмен оспаривал и высказывания оппозиционера, что основой его состояния стали незаконная приватизация и захват советских горно-обогатительных комбинатов, а также что он «не доплачивает налоги».

«Юридический пшик»

В прениях адвокат Генрих Падва, представляющий интересы Усманова, отмечал, что Навальный и ФБК не доказали аффилированность «Соцгоспроекта» с Медведевым. Поскольку ни премьер-министр, ни кто-либо еще из руководителей государства не имеет к «Соцгоспроекту» никакого отношения, передача фонду участка не могла быть взяткой; к тому же оценка ФБК стоимости переданной земли в 5 млрд руб. ни на чем не основана, убежден адвокат. Остальные заявления Навального либо не доказаны, либо прямо опровергаются документами, указал представитель Усманова. ​Падва назвал оппозиционера «мужественным человеком». Однако «порочить человека, не имея абсолютных доказательств» — «аморально и безнравственно», добавил представитель истца. ​

«Когда вы публиковали это, у вас не было никаких доказательств, кроме собственных фантазий, предположений и умозаключений безо всякого логического подкрепления. Известно, что благими намерениями вымощена дорога в ад. У ответчиков были самые благие намерения, но методы были чудовищны. Они готовы были в грязи вывалять любого, кто попадался им на пути. К сожалению, наш доверитель попал в их число», — заключил Падва.

«Я бы тоже хотела быть таким мастером разговорного жанра, как господин Навальный. Но возражения, которые ответчики представили на иск, — это юридический пшик», — заявила еще один представитель Усманова Элеонора Сергеева. По ее мнению, то, что часть утверждений Навального основывалась на публикациях зарубежных СМИ, не снимает с него ответственности за распространение порочащих сведений.

«Я всё понял. Наверное, вы просто не смотрели наш фильм. Вы должны были с ним ознакомиться, Генрих Павлович, и если бы вы это сделали, вы бы попросили футболку «Навальный-2018», — подчеркнул в прениях оппозиционер. По его мнению, связь Медведева с «Соцгоспроектом» доказана в расследовании ФБК: фондом руководят однокурсники премьер-министра Илья Елисеев и Алексей Четвертков, а усадьбой на Рублевке, переданной фонду Усмановым, управляет Владимир Дьяченко, на имя которого Медведев заказывал себе кроссовки Nike.

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным



Копейки на 12 миллиардов

Накануне представители истца предъявили суду документы, где описывалась схема легальной сделки, частью которой, как утверждает Усманов, и было дарение усадьбы фонду. «Мы с ними ознакомились и оказалось, что эти документы ничего не опровергают. Вообще ничего», — заявил Навальный. Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб.

«Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы в 5 млрд руб, чтобы шокировать обывателей. А вы то же самое сделали с 12 млрд налогов. Это смехотворная сумма для человека, который инвестирует миллиарды за границу, который покупает яхту Dilbar за $600 млн, — заявил Навальный в прениях. — Вы спрашиваете, за что Усманов мог заплатить Медведеву взятку? А вот именно за это. За то, чтобы налоговая инспекция удовлетворилась этими копейками».

В ходе первого заседания по иску Навальный также требовал вызвать в суд в качестве свидетелей Медведева, а также вице-премьера Игоря Шувалова (последнему Усманов, по мнению Навального, перечислил $118 млн под видом возвращенного займа; утверждение оппозиционера основывалось на публикации в Wall Street Journal). Судья Васина отказала Навальному в вызове свидетелей. Всего она отклонила 22 ходатайства оппозиционера и ФБК.

Конфликт Навального и Усманова

После подачи иска бизнесмен несколько раз публично опроверг сведения из расследования ФБК. Он заявил, что передача «Соцгоспроекту» земли была частью сложной сделки, в результате которой миллиардер расширил свои владения на Рублевке. Тюремный срок, о котором упоминал Навальный, Усманов получил не за изнасилование, а за экономическое преступление, и соответствующий приговор впоследствии был отменен. А советские горно-обогатительные предприятия Усманов в 1990-е не приватизировал, а купил по рыночной цене.

Перед началом процесса ФБК опубликовал материал об источниках состояния Усманова, в том числе о том, как он постепенно увеличивал свои доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) и Лебединском ГОКе (ЛебГОК). В итоге консолидированные акции предприятий были выкуплены компанией «Интерфин», принадлежащей Усманову, у «Газпроминвестхолдинга», которым в то время управлял Усманов же. ​Навальный называет это «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет о приватизации государственных активов. При этом председателем совета директоров «Газпрома» же в то время был Медведев, указал политик.

ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной цене. Таким образом, бóльшую часть дохода от экспорта Усманов получал не в России, а за рубежом.