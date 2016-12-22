Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение в среду, 31 мая, приняла судья Марина Васина, передает корреспондент РБК. Васина признала сведения, распространенные Навальным и ФБК, не соответствующими действительности и порочащими честь Усманова.
Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить фильм-расследование о Медведеве «Он вам не Димон», а также несколько публикаций в социальной сети Facebook и на сайте Навального. Оппозиционер также должен удалить из своего блога запись о том, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и что он осуществляет цензуру в ИД «Коммерсантъ». Навальный в течение трех месяцев обязан разместить опровержение.
Выполнять решение суда ответчики не будут, сообщил Навальный: «То, что мы видели, нельзя назвать судебным процессом: были отклонены все ходатайства, все документы, суд отказался слушать всех свидетелей». Позднее оппозиционер написал в twitter, что удаление расследования «исключается полностью».
В своем иске Усманов оспаривал утверждение, что он в качестве взятки передал Медведеву земельный участок на Рублевке стоимостью 5 млрд руб., оформив его как пожертвование в благотворительный фонд «Соцгоспроект», который, по мнению Навального, контролирует премьер-министр. Другие претензии Усманова касаются заявлений, что предприниматель дал взятку также вице-премьеру Шувалову, вмешивается в редакционную политику газеты «Коммерсантъ», которой владеет, а также сидел в тюрьме за изнасилование. Бизнесмен оспаривал и высказывания оппозиционера, что основой его состояния стали незаконная приватизация и захват советских горно-обогатительных комбинатов, а также что он «не доплачивает налоги».
«Юридический пшик»
В прениях адвокат Генрих Падва, представляющий интересы Усманова, отмечал, что Навальный и ФБК не доказали аффилированность «Соцгоспроекта» с Медведевым. Поскольку ни премьер-министр, ни кто-либо еще из руководителей государства не имеет к «Соцгоспроекту» никакого отношения, передача фонду участка не могла быть взяткой; к тому же оценка ФБК стоимости переданной земли в 5 млрд руб. ни на чем не основана, убежден адвокат. Остальные заявления Навального либо не доказаны, либо прямо опровергаются документами, указал представитель Усманова. Падва назвал оппозиционера «мужественным человеком». Однако «порочить человека, не имея абсолютных доказательств» — «аморально и безнравственно», добавил представитель истца.
«Когда вы публиковали это, у вас не было никаких доказательств, кроме собственных фантазий, предположений и умозаключений безо всякого логического подкрепления. Известно, что благими намерениями вымощена дорога в ад. У ответчиков были самые благие намерения, но методы были чудовищны. Они готовы были в грязи вывалять любого, кто попадался им на пути. К сожалению, наш доверитель попал в их число», — заключил Падва.
«Я бы тоже хотела быть таким мастером разговорного жанра, как господин Навальный. Но возражения, которые ответчики представили на иск, — это юридический пшик», — заявила еще один представитель Усманова Элеонора Сергеева. По ее мнению, то, что часть утверждений Навального основывалась на публикациях зарубежных СМИ, не снимает с него ответственности за распространение порочащих сведений.
«Я всё понял. Наверное, вы просто не смотрели наш фильм. Вы должны были с ним ознакомиться, Генрих Павлович, и если бы вы это сделали, вы бы попросили футболку «Навальный-2018», — подчеркнул в прениях оппозиционер. По его мнению, связь Медведева с «Соцгоспроектом» доказана в расследовании ФБК: фондом руководят однокурсники премьер-министра Илья Елисеев и Алексей Четвертков, а усадьбой на Рублевке, переданной фонду Усмановым, управляет Владимир Дьяченко, на имя которого Медведев заказывал себе кроссовки Nike.
Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным
Копейки на 12 миллиардов
Накануне представители истца предъявили суду документы, где описывалась схема легальной сделки, частью которой, как утверждает Усманов, и было дарение усадьбы фонду. «Мы с ними ознакомились и оказалось, что эти документы ничего не опровергают. Вообще ничего», — заявил Навальный. Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб.
«Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы в 5 млрд руб, чтобы шокировать обывателей. А вы то же самое сделали с 12 млрд налогов. Это смехотворная сумма для человека, который инвестирует миллиарды за границу, который покупает яхту Dilbar за $600 млн, — заявил Навальный в прениях. — Вы спрашиваете, за что Усманов мог заплатить Медведеву взятку? А вот именно за это. За то, чтобы налоговая инспекция удовлетворилась этими копейками».
В ходе первого заседания по иску Навальный также требовал вызвать в суд в качестве свидетелей Медведева, а также вице-премьера Игоря Шувалова (последнему Усманов, по мнению Навального, перечислил $118 млн под видом возвращенного займа; утверждение оппозиционера основывалось на публикации в Wall Street Journal). Судья Васина отказала Навальному в вызове свидетелей. Всего она отклонила 22 ходатайства оппозиционера и ФБК.
Конфликт Навального и Усманова
После подачи иска бизнесмен несколько раз публично опроверг сведения из расследования ФБК. Он заявил, что передача «Соцгоспроекту» земли была частью сложной сделки, в результате которой миллиардер расширил свои владения на Рублевке. Тюремный срок, о котором упоминал Навальный, Усманов получил не за изнасилование, а за экономическое преступление, и соответствующий приговор впоследствии был отменен. А советские горно-обогатительные предприятия Усманов в 1990-е не приватизировал, а купил по рыночной цене.
Перед началом процесса ФБК опубликовал материал об источниках состояния Усманова, в том числе о том, как он постепенно увеличивал свои доли в Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК) и Лебединском ГОКе (ЛебГОК). В итоге консолидированные акции предприятий были выкуплены компанией «Интерфин», принадлежащей Усманову, у «Газпроминвестхолдинга», которым в то время управлял Усманов же. Навальный называет это «гигантским многослойным конфликтом интересов» и настаивает, что речь идет о приватизации государственных активов. При этом председателем совета директоров «Газпрома» же в то время был Медведев, указал политик.
ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной цене. Таким образом, бóльшую часть дохода от экспорта Усманов получал не в России, а за рубежом.