WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах

Открытие летней Олимпиады 2012 года в Лондоне Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Париж может принять у себя летние Олимпийские игры в 2024 году. В 2028 году Олимпиада, скорее всего, пройдет в Лос-Анджелесе, пишет WSJ

Летние Олимпийские игры в 2024 году, скорее всего, пройдут в Париже. Спустя четыре года столицей Олимпиады может стать Лос-Анджелес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По их данным, сейчас Международный олимпийский комитет ведет переговоры на этот счет. Пока оба города являются претендентами на проведение Игр в 2024 году. Однако МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.

По словам источника, все договоренности почти достигнуты, теперь все зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США. Для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно», хотя они ставили основной задачей проведение Олимпиады через семь лет.

По данным собеседников издания, обсуждение столицы крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось после того, как ​глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США​ Ларри Пробстом.

«Им обоим Бах дал понять: для него крайне важно, чтобы Лос-Анджелес согласился на условия сделки», — пишет газета.

Бах также заявил, что МОК убежден в целесообразности отсрочить на четыре года принятие Олимпиады в Лос-Анджелесе, и это пойдет на пользу и городу, и олимпийскому комитету США, передает WSJ.

Издание пишет, что Париж рассматривается для проведения Игр на четыре года раньше Лос-Анджелеса, поскольку финансовое обеспечение города может не позволить приять Олимпиаду в 2028 году. Например, собственники земли, которые согласились выделить ее для строительства олимпийской деревни, заявили, что они не будут ждать еще четыре года.

Пресс-секретарь кампании по проведению Игр в Париже в 2024 году заявил, что «всегда было ясно, что наша заявка может быть рассмотрена для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году. Мы построили нашу кампанию с полной общественной и политической поддержкой».

Пресс-секретарь олимпийской кампании в Лос-Анджелесе заявил, что организаторы по-прежнему рассматривают этот город в качестве хозяина летних Игр именно в 2024 году.

Заявки на проведения летних Олимпийских игр подали, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт и Бостон. Однако впоследствии эти города отозвали заявки. Выборы столицы Олимпиады в 2024 году пройдет в сентябре на 130-й сессии МОК. Заявки на проведения Игр в 2028 пока не подавались.​

Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио. Предыдущие Игры состоялись в прошлом году в Рио-де-Жанейро.