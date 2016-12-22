Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Главное
WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах 03:48 Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля Вчера, 23:24 Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года 01:35 Замглавы Федерального казначейства арестовали по делу о мошенничестве 05:15 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру 00:00 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» 02:39 МТС объявила о запуске новых видов платежей через «Кошелек» 00:00 Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году Вчера, 23:47 CNN рассказал о наличии у России «унизительной» информации о Трампе Вчера, 16:17 Синоптики предупредили МЧС об урагане еще в субботу Вчера, 20:22 Суд отклонил 22 ходатайства Навального на процессе против Усманова Вчера, 19:44 Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве Вчера, 22:06
Лента новостей 5:18 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  05:00   USD НАЛ. Покупка 56,55 Продажа 56,60 EUR НАЛ. 63,35 63,32 Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн Финансы, 04:42 Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке теракта Общество, 04:19 WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах Общество, 03:48 Секретная служба США проверит снимок с «отрубленной головой» Трампа Общество, 03:40 Флинн предоставит сенату информацию по «российскому делу» Политика, 03:00 Сирия поставит овощи и фрукты в «Магнит» Бизнес, 02:39 Белый дом заявил о «невероятных» отношениях между Трампом и Меркель Политика, 02:32 Uber уволила инженера из-за кражи технологий у Alphabet Технологии и медиа, 01:47 Минэкономразвития спрогнозировало нулевой рост пенсий до 2035 года Экономика, 01:35 Военные США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет Политика, 01:02 США начали поставку вооружения курдам из Сирийских демократических сил Политика, 00:34 Власти придумали для аграриев новую протекционистскую меру Бизнес, 00:00 МТС объявила о запуске новых видов платежей через «Кошелек» Технологии и медиа, 00:00 В Швейцарии суд вынес первый в стране приговор за «лайк» в Facebook Общество, Вчера, 23:55 Путин счел преждевременным вопрос о кандидатах на выборах в 2018 году Политика, Вчера, 23:47 СМИ узнали о гибели пилота при падении самодельного самолета под Рязанью Общество, Вчера, 23:31 Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля Экономика, Вчера, 23:24 В Зеленограде эвакуировали более 100 человек из-за пожара в жилом здании Общество, Вчера, 23:16 Американский банк Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы Экономика, Вчера, 23:08 Путин исключил выбор главы РАН президентом или правительством Политика, Вчера, 22:29 МЧС сочло прогноз синоптиков о ветре не требующим экстренного оповещения Общество, Вчера, 22:12 Страховщики дали первые оценки ущерба от урагана в Москве Финансы, Вчера, 22:06 Защита обжаловала приговор актеру Кулию по «делу о протестах 26 марта» Общество, Вчера, 21:51 Телеканал ESPN назвал 100 самых популярных спортсменов мира Спорт, Вчера, 21:39 Глава Exxon попросил Трампа остаться в Парижском соглашении по климату Бизнес, Вчера, 21:31 Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года Общество, Вчера, 21:29 В Южной Корее проверят ввоз четырех «лишних» комплексов ПРО США Политика, Вчера, 21:00
WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах
Материалы по теме Путин допустил возможность подачи заявки на проведение Олимпиады-2028 Дизайн формы российских олимпийцев утвердят в конце апреля
03:48
Наталья Кондрашова
WSJ назвала возможные столицы летней Олимпиады в 2024 и 2028 годах

Открытие летней Олимпиады 2012 года в Лондоне

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters
Париж может принять у себя летние Олимпийские игры в 2024 году. В 2028 году Олимпиада, скорее всего, пройдет в Лос-Анджелесе, пишет WSJ

Летние Олимпийские игры в 2024 году, скорее всего, пройдут в Париже. Спустя четыре года столицей Олимпиады может стать Лос-Анджелес, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По их данным, сейчас Международный олимпийский комитет ведет переговоры на этот счет. Пока оба города являются претендентами на проведение Игр в 2024 году. Однако МОК рассматривает такой вариант, при котором город, не ставший столицей Олимпиады в 2024 году, примет ее у себя в 2028 году.

По словам источника, все договоренности почти достигнуты, теперь все зависит от Лос-Анджелеса и Олимпийского комитета США. Для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно», хотя они ставили основной задачей проведение Олимпиады через семь лет.

По данным собеседников издания, обсуждение столицы крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось после того, как ​глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США​ Ларри Пробстом.

«Им обоим Бах дал понять: для него крайне важно, чтобы Лос-Анджелес согласился на условия сделки», — пишет газета.

Бах также заявил, что МОК убежден в целесообразности отсрочить на четыре года принятие Олимпиады в Лос-Анджелесе, и это пойдет на пользу и городу, и олимпийскому комитету США, передает WSJ.

Издание пишет, что Париж рассматривается для проведения Игр на четыре года раньше Лос-Анджелеса, поскольку финансовое обеспечение города может не позволить приять Олимпиаду в 2028 году. Например, собственники земли, которые согласились выделить ее для строительства олимпийской деревни, заявили, что они не будут ждать еще четыре года.

Пресс-секретарь кампании по проведению Игр в Париже в 2024 году заявил, что «всегда было ясно, что наша заявка может быть рассмотрена для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2024 году. Мы построили нашу кампанию с полной общественной и политической поддержкой».

Пресс-секретарь олимпийской кампании в Лос-Анджелесе заявил, что организаторы по-прежнему рассматривают этот город в качестве хозяина летних Игр именно в 2024 году.

Заявки на проведения летних Олимпийских игр подали, кроме Парижа и Лос-Анджелеса, подали Гамбург, Будапешт и Бостон. Однако впоследствии эти города отозвали заявки. Выборы столицы Олимпиады в 2024 году пройдет в сентябре на 130-й сессии МОК. Заявки на проведения Игр в 2028 пока не подавались.​

Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио. Предыдущие Игры состоялись в прошлом году в Рио-де-Жанейро.  

Теги
Олимпиада, Париж, Олимпийские игры, Лос-Анджелес
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
15 архивных фотографий интерьеров из советских хрущевок
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку