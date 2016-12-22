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Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлева
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Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлева
Общество, 14:13
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Умерла актриса «Табакерки» Наталия Журавлева
Умерла актриса театра под руководством Олега Табакова Наталия Журавлева. Она скончалась на 80-м году жизни
Наталия Журавлева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Заслуженная артистка России и актриса Театра под руководством Олега Табакова Наталия Журавлева умерла на 80-м году. Об этом сообщается на сайте театра.

«30 сентября российский театр понес невосполнимую утрату: не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы», — говорится в сообщении театра. О месте и дате прощания с актрисой и похорон будет известно позже.

Наталия Журавлева родилась 21 декабря 1937 года в семье «одного из лучших мастеров художественного чтения» XX века Дмитрия Журавлева. Она окончила Школу-студию МХАТ, а в 1960 стала частью труппы Театра им. Ленинского Комсомола. После Журавлева решила заниматься художественным чтением и выступала с концертами. В 1991 года она стала преподавать сценическую речь в Школе-студии МХАТ и занималась преподаванием до своей смерти.

В 1995 году Олег Табаков пригласил Наталию Журавлеву в труппу своего театра. Она сыграла «ряд ярких образов» в произведениях русских и зарубежных классиков, таких как Максим Горький, Антон Чехов, Николай Островский, Николай Гоголь, Федор Достоевский, Август Стриндберг и Бертольд Брехт.

Как отмечается на сайте театра, Олег Табаков пригласил Журавлеву, потому что в коллективе молодых артистов ему была нужна актриса, которая сыграет возрастные роли. В 2000 году она получила звание заслуженной артистки России.

Журавлева также снималась в кино. Она сыграла в фильме Марка Захарова «12 стульев» соседку-агрономшу, принимала участие в эпизодах в фильмах «День на размышление», «Мой папа идеалист», а также играла в ленте «Многоточие». Большую часть фильмографии Журавлевой занимают киноспектакли, такие как «Не все коту масленица», «Последняя жертва», «Дядя Ваня» и другие.

Автор: Надежда Карнаухова.
Теги: театр , актеры , смерть актера
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