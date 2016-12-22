Сбежавшего с полигона в Приамурье солдата убили при задержании
Общество, 01:46
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Сбежавшего с полигона в Приамурье солдата убили при задержании
В Амурской области убит солдат, который сбежал с полигона с оружием. Он был обнаружен в ходе поисковых мероприятий
Как сообщает агентство «РИА Новости», захвативший оружие на полигоне в Амурской области беглый военнослужащий был блокирован поисковой группой. Указывается, что при попытке захвата он оказал вооруженное сопротивление и «получил смертельное ранение».
Днем 30 сентября стало известно, что под Белогорском военнослужащий убил трех сослуживцев, похитил автомат с боеприпасами и скрылся с места происшествия. Он был объявлен в розыск.По данным мэрии Белогорска, сбежавшим был уроженец Дагестана, ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения. Он проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится в сообщении.
Как сообщало ранее Минобороны, при проведении плановых ночных стрельб солдат выпустил очередь из автомата в направлении группы сослуживцев, которые ожидали выхода на огневой рубеж. Кроме того, в ведомстве сообщили о том, что в результате инцидента есть не только погибшие, но и раненые — двое военнослужащих были доставлены в больницу.