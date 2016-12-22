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Сбежавшего с полигона в Приамурье солдата убили при задержании

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СК начал проверку после гибели двух человек на пожаре у Киевского вокзала

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