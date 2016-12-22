Что изменится в российском законодательстве в октябре

В октябре в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Избирательное законодательство

Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, налогового, избирательного и трудового законодательства.

С 1 октября отменяется срок, на который образованы избирательные участки. Ранее он составлял пять лет. Перечень избирательных участков и их границ могут изменяться:

в случае уменьшения численности избирателей до 50;

в целях уменьшения максимальной численности избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума до 1,5 тыс.;

в целях увеличения максимальной численности избирателей, участников референдума на избирательном участке, участке референдума до 3 тыс.

Связь и информация

С 1 октября поисковые системы обязаны прекратить выдачу ссылок на пиратские сайты и торрент-трекеры.

С 1 октября распространение в интернете информации о дистанционной продаже алкоголя является основанием для включения доменных имен и сетевых адресов распространителей информации в реестр запрещенных сайтов.

Образование

С 1 октября организации, занимающиеся дистанционным онлайн-обучением, могут самостоятельно определять порядок обучения, методику обучения, способ идентификации личности обучаемых и их оценки. Прохождение обучения в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным обучающей организацией.

Алкоголь

9 октября истекает срок запрета на розничную продажу отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции, введенного с 12 июля 2017 года. На 90 суток была приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28%, стоимость которой ниже розничной цены водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л.

Налоги

С 1 октября от НДС освобождаются операции по передаче медицинских изделий по договорам лизинга с правом последующего выкупа.

С 1 октября от НДС при продаже входных билетов освобождаются океанариумы.

С 1 октября процентная ставка пени за просрочку уплаты налога организацией начиная с 31 календарного дня просрочки составит 1/150 ставки рефинансирования Банка России. Ранее такая процентная ставка составляла 1/300 ставки рефинансирования Банка России при любом сроке просрочки.

Банки и финансы

С 1 октября микрофинансовые организации не могут заключать с одним клиентом более десяти договоров потребительского займа сроком до 30 календарных дней. Также максимальное число дополнительных соглашений к такому договору, в случае заключения которых увеличивается срок возврата денег, не может составлять более семи в течение одного года.

С 1 октября 2017 года вводится в действие новый тариф на услугу по переводу денежных средств в платежной системе Банка России на основании распоряжений клиентов, поступивших в Банк России на бумажном носителе, в размере 350 руб. До 1 октября 2017 года размер этого тарифа составлял 20 или 21 руб. в зависимости от способа осуществления платежа.

С 1 октября в ломбардный список Центробанка перестанут включаться облигации банков (включая Внешэкономбанк), страховых компаний и международных финансовых организаций, а также долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, в конечном счете принадлежащими российским банкам и страховым организациям.

С 29 октября аудиторы обязаны уведомлять Казначейство России о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых организаций, к которым относятся организации, ценные бумаги которых обращаются на бирже, банки и страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и организации с долей государственного участия не менее 25%.

С 1 октября 2017 года продавцы с выручкой за прошлый год свыше 40 млн руб. обязаны принимать к оплате карту «Мир». Исключение составляют продавцы, находящиеся в месте, в котором отсутствует мобильная связь и (или) средства доступа в интернет.

Земельное право

С 1 октября гражданину России может быть отказано в предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка по закону «о дальневосточном гектаре» в случае, если участок расположен в границах охотничьих угодий, которые используются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Контроль оружия

С 1 октября частота обязательного контрольного отстрела гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом уменьшается с одного раза в пять лет до одного раза в 15 лет. Отменяется положение об обязательном отстреле нарезного оружия профессиональными охотниками.

Также с 1 октября устанавливается бессрочное действие лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему. При этом вводится госпошлина в размере 2 тыс. руб. на такую лицензию. Госпошлина на лицензию, дающую право на ношение холодного клинкового оружия с национальным костюмом или газового пистолета, составит 500 руб.

Туризм

С 1 октября 2017 года увеличивается с 10 тыс. до 30 тыс. руб. размер задолженности для установления ограничения на выезд должника из России. Исключение составляют требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением. По этим требованиям условия ограничения на выезд остаются прежними.

Медицина и трудовое законодательство

С 1 октября лица старше 65 лет не смогут занимать должности руководителей и их заместителей в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. При этом трудовые договоры, заключенные с лицами, которые достигли возраста 65 лет на дату 1 октября 2017 года или достигнут возраста 65 лет до 1 октября 2020 года, сохраняют действие до истечения сроков, но не более чем до октября 2020 года.

Инвестиции

28 октября истекает срок предоставления иностранными инвесторами информации в ФАС России о владении 5% и более уставного капитала общества, имеющего стратегическое значение и зарегистрированного на территории Крыма. Непредоставление указанной информации является основанием лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров.