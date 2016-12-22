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Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки
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Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки
Общество, 17:43
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Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки
В деле полковника МВД Дмитрия Захарченко может появиться новый эпизод. Его заподозрили еще в одном преступлении, однако обвинение пока не предъявлено, рассказал его адвокат
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Фигуранта дела о коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко заподозрили еще в одном тяжком преступлении, сообщил «Интерфаксу» в среду его адвокат Александр Горбатенко.

Подробности нового эпизода, который сейчас расследует следствие, защитник не раскрывает, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны. При этом Горбатенко отмечает, что новое обвинение его подзащитному пока не предъявлено. Известно лишь, что речь идет о еще одном эпизоде получения взятки.

В среду, 30 августа, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия, продлив арест Захарченко до 8 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн руб. В рамках уголовного дела были проведены обыски дома и на рабочем месте Захарченко. В ходе них правоохранители изъяли денежные средства, включая иностранную валюту, на сумму более 8 млрд руб.

Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток, включая взятку в $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса. В отношении полковника возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.

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В апреле Басманный суд Москвы арестовал отца полковника Виктора Захарченко по подозрению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). В мае следствие объявило в розыск шурина Дмитрия Захарченко — сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — по подозрению в дезертирстве.

По делу Захарченко также проходит как возможный фигурант Алексей Лаушкин, бывший генерал МВД и Росгвардии. По версии следствия, Лаушкин и Сенин были посредниками при передаче Захарченко взяток от ресторатора Меди Дусса.

В июне суд арестовал еще одного фигуранта дела полковника Захарченко Виктора Клуженкова, которому вменяют пособничество при получении взятки. Как рассказывал адвокат Захарченко Горбатенко, Клуженков «мог работать водителем в семье Сенина».

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах ранее сообщал, что Захарченко помог скрыться от следствия бывшему генеральному директору «ВымпелКома» Михаилу Слободину. «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщал, что Захарченко также помог бежать дизайнеру Фатиме Мисиковой. Дизайнером следствие заинтересовалось после перестрелки на Рочдельской улице, после которой был арестован вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), а затем начальник управления СК РФ Михаил Максименко ​и замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: суд , СКР , арест , коррупция , Дмитрий Захарченко
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