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Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию
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Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию
Общество, 17:00
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Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию
Земельный суд Вены вынес решение по делу об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Испанию, отказав в выдаче. Юристы украинского бизнесмена называют попытку Мадрида добиться экстрадиции их подзащитного «политически мотивированной»
Дмитрий Фирташ (Фото: Пресс-служба телеканала «Интер» / ТАСС)

Земельный суд Вены постановил не экстрадировать украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, сообщает австрийское издание Kurier. Отмечается, что решение было вынесено в минувший вторник, 29 августа, на том основании, что окружной суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на арест Фирташа.

Один из защитников украинского бизнесмена Рюдигер Шендер подтвердил изданию информацию о вынесенном решении и назвал попытку Испании добиться экстрадиции его подзащитного «политически мотивированной». «Испанцы даже не смогли выполнить необходимые минимальные требования для европейского ордера на арест», – сказал защитник.

Фирташ уже в течение нескольких последних лет находится на территории Австрии. Изначально его задержали в 2014 году по запросу США. Штаты добиваются его экстрадиции по подозрению в подкупе чиновников в Индии для получения лицензий на добычу титаносодержащих минералов. В 2015 году суд в Вене отказал экстрадиции Фирташа в США, однако позднее апелляционный суд отменил это решение.

Испанский ордер на арест поступил в феврале 2016 года. Фирташ тогда был задержан по запросу властей Испании прямо в здании венского суда, где решался вопрос о его экстрадиции в США. Испанский ордер был выдан в связи с подозрениями в адрес Фирташа, касающихся отмывания денег и создания преступной группировки. 

Однако спустя два дня суд отказался арестовать украинского бизнесмена по европейскому ордеру, но обязал его регулярно посещать суд через определенные промежутки времени.

Юристы, представляющие интересы Фирташа, уточняли тогда, что испанское расследование «не только касается тех же обвинений, которые были выдвинуты американскими властями в штате Иллинойс в их запросе об экстрадиции», но и «проведено испанцами по прямому указанию все тех же властей Чикаго». По их словам, целью обоих процессов является «политическое преследование Фирташа». Сам Фирташ отрицал вменяемые ему преступления и также называл его преследование политически мотивированным.

Дмитрий Фирташ — основатель группы компаний Group DF, объединяющей активы в металлургии, химической промышленности, сельском хозяйстве, недвижимости и некоторых других сферах. Украинская версия журнала Forbes оценивает нынешнее состояние Фирташа в $251 млн.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Австрия , Дмитрий Фирташ , Испания , экстрадиция
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