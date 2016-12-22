Экс-сенатора от Чечни Джабраилова доставили в ОВД «Китай-город»

Источник РБК в МВД России рассказал о деталях задержания бизнесмена и бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова в московском отеле. Источник в гостинице Four Seasons подтвердил, что перестрелка была и что приезжали полицейские.

По словам собеседника РБК в МВД, Джабраилова с пистолетом увидели в лифте охранники гостиницы, после чего вызвали полицию. Приехал патруль из ОВД «Китай-город», полицейские проследовали на 6-й этаж.

«Дверь открыл мужчина с пистолетом в руках, они прошли в номер, увидели отверстие в потолке, его повязали», — рассказал источник. Джабраилова после этого отвезли в ОВД, и «он находится там до сих пор». Когда полицейские открыли дверь, по словам источника, Джабраилов сказал: «Без боя не сдамся».

Ранее источники РБК сообщали, что Джабраилов был задержан в Four Seasons, позднее пресс-служба московского главка МВД подтвердила информацию о вызове полиции в эту гостиницу. В Four Seasons заявили, что Джабраилов не был там зарегистрирован.