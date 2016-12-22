В Москве задержали экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова

Известный бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов задержан правоохранительными органами в центре Москвы, рассказали источники РБК. Джабраилов был вооружен и предупредил полицейских: «Без боя не сдамся»

Умар Джабраилов (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Бизнесмен и экс-сенатор от Чечни, бывший кандидат в президенты России Умар Джабраилов задержан в Москве, рассказал источник РБК в силовых структурах. Еще один собеседник РБК рассказал, что инцидент со стрельбой произошел в гостинице Four Seasons. Его доставили в отделение полиции «Китай-город».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК подтвердили информацию об инциденте в Four Seasons, но прокомментировать участие в ней Джабраилова не смогли. «29 августа вечером в полицию поступило со­общение, что в отеле, расположенном в центральной части города, постоялец нарушает правила прож­ивания. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, ко­торый из принадлежащ­его ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх. Пострадавших в резул­ьтате происшествия нет», — рассказали в пресс-службе.

Источник в МВД рассказал РБК, что Джабраилова увидели охранники, он находился в лифте с пистолетом в руке. Они вызвали патруль, показали прибывшему из ОВД «Китай-город» наряду видео, те проследовали на шестой этаж, в номер 633. Дверь, по словам собеседника РБК, открыл мужчина с пистолетом в руках. При этом он заявил: «Без боя не сдамся». Тем не менее полицейские прошли в номер, увидели отверстие в потолке и задержали Джабраилова.

В​ Four Seasons на Охотном Ряду РБК ответили, что Умар Джабраилов не зарегистрирован в отеле.

В ГУ МВД уточнили, что по данному факту во­збуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Пресс-секретарь Умара Джабраилова Григорий Горчаков ответил на запрос РБК, что Джабраилов находится в Москве. На другие вопросы он не смог ответить, пояснив, что «еще не был на работе».

Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» и помощник Умара Джабраилова Рахман Янсуков сказал РБК, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Я не в курсе», — сказал он.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Умар Джабраилов является совладельцем девяти компаний. Наиболее крупная из них — общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «Аванти Стройгрупп», задекларировавшая по итогам 2015 года чистую прибыль 39,1 млн руб. Джабраилов владеет долей в 51% в уставном капитале этой компании. Также ему принадлежат ООО «Аванти», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания» и другие.

Согласно информации на официальном сайте, инвестиционно-строительная компания «Аванти СтройГрупп» была основана в 2015 году. Компания «выполняет функции генерального подрядчика и заказчика-застройщика, общестроительные работы, возведение монолитных железобетонных конструкций, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов любой сложности». Среди строящихся объектов компании — жилые дома в Реутово и Москве, в том числе жилой комплекс «Зиларт» на территории бывшего автозавода «ЗИЛ».

Сам Джабраилов в одном из интервью в 2016 году рассказывал, что ему принадлежит две строительные компании: «Одна — «Аванти стройгрупп», она молодая, создана в прошлом году на базе крупной компании «Монтажпромстрой». Вторая, более крупная, — «МС Регион», она существует с 2009 года и создана на базе югославской компании. Она строила и в странах Персидского залива, и в Югославии, и в России. Эти компании входят в холдинг «Сила группа».

Также бизнесмен является председателем генерального совета общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России «Аванти». 9 августа телеканал «Дождь» сообщал, что поездка дочери Дмитрия Пескова на судостроительный завод в Крыму для урегулирования делового спора была организована этой ассоциацией.

Джабраилов представлял исполнительный орган власти Чечни в Совете Федерации в 2004–2009 годах. В 1990-е годы он создал группу «Плаза», в которую входили, в частности, торговые предприятия «Смоленский пассаж», «Охотный ряд» и компания «Данако», управлявшая сетью бензозаправок в Москве и Подмосковье. Кроме того, Джабраилов владел московской гостиницей «Рэдиссон Славянская». В середине 1996 года американский бизнесмен Пол Тейтум обвинял Джабраилова в том, что тот угрожал его убить, чтобы вывести из состава учредителей совместного предприятия «Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр» (Джабраилов был заместителем гендиректора в этой компании). В ноябре того же года Тейтум был расстрелян в подземном переходе у Киевского вокзала, причастность Джабраилова к случившемуся установить не удалось. Джабраилову запрещен въезд в США.

В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, заняв последнее, 11-е, место с 0,08% голосов.